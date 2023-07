Chamba: डलहौजी व बनीखेत में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नाले, सड़कों पर पानी का तेज बहाव; सहमे लोग

Heavy Rains in Chamba चंबा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जन जीवन काफी प्रभावित हुआ। डलहौजी व बनीखेत में सड़कों पर तेज बहाव में पानी बहने लगा। वहीं बनीखेत में पद्दर में नाले भी उफान पर आ गए। नालों का पानी लोगों के घरों के समीप बहने लगा जिससे लोगों में भय का माहौल था। राहगीरों को भी सड़क से गुजरने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

डलहौजी व बनीखेत में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नाले, सड़कों पर पानी का तेज बहाव : जागरण

