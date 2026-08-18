बॉडी बिल्डिंग का जानलेवा जुनून, घोड़े का इलाज करने वाले विदेशी इंजेक्शन लगा रहे युवा; चंबा में फिर बड़ी खेप बरामद

जागरण संवाददाता, चंबा। सिक्स पैक एब्स बनाने की चाहत, बाजुओं की मांसपेशियां फुलाने का जुनून और देखते ही देखते सेहत बनाने की होड़ युवाओं पर भारी पड़ सकती है। विदेश में जिन इंजेक्शन से घोड़ों का उपचार किया जाता है, भारत में बॉडी बिल्डिंग के लिए ऐसे प्रतिबंधित इंजेक्शन से जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

चंबा में एक महीने में स्वास्थ्य विभाग के दवा निरीक्षक ने तीन बार कुरियर से आए प्रतिबंधित इंजेक्शन पकड़े हैं जिनका इस्तेमाल युवाओं ने सेहत बनाने के लिए करना था। इससे पहले भी चंबा में कुछ युवा ऐसे इंजेक्शन इस्तेमाल करते रहे हैं।

चंबा में कुरियर से बरामद इंजेक्शन ऑनलाइन मंगवाए गए और इनकी आपूर्ति पंजाब व हरियाणा से की गई थी। जांच में सामने आया है कि प्रतिबंधित इंजेक्शन खरीदने का ऑर्डर जिन युवाओं ने दिया था उनमें से कुछ जिम जाते हैं। इन मामलों में जिम संचालकों व शरीर सौष्ठव (बॉडी बिल्डिंग) या भारी वजन उठाने वाले कुछ युवाओं की भूमिका की जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा कुछ इंजेक्शन खिलाड़ियों के लिए भी प्रतिबंधित बताए जा रहे हैं। इन इंजेक्शन में ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में रखा गया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित सूची में कई प्रकार के प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ और एनाबालिक स्टेरायड शामिल हैं।

ऐसे पदार्थों का बिना चिकित्सकीय निगरानी के प्रयोग युवाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने भारत के औषधि महानियंत्रक और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन नई दिल्ली के संज्ञान में यह मामला लाया है। अब आगे की जांच और कार्रवाई पर नजर है।

ये इंजेक्शन पकड़े कुरियर से पकड़े गए इंजेक्शन में पेपटेक, टेस्टो-रैपिड डोप, डेका 300, बोल्डेनोन और टेस्ट-ई इंजेक्शन शामिल हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 4,000 से 6,000 रुपये के बीच है। हालांकि इनकी वास्तविक संरचना, वैधता, उपयोग और प्रतिबंधित स्थिति की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच व प्रयोगशाला परीक्षण के बाद ही होगी। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित सूची में बोल्डेनोन जैसे उपचयकारी एंड्रोजेनिक स्टेरायड प्रतिबंधित पदार्थों में शामिल हैं। बिना चिकित्सकीय सलाह स्टेरायड और बरामद प्रतिबंधित इंजेक्शन का इस्तेमाल नुकसानदायक है। इससे हार्मोन असंतुलन, रक्तचाप बढ़ना, हृदय से संबंधित परेशानी, यकृत व गुर्दों पर दुष्प्रभाव, मानसिक व्यवहार में बदलाव तथा प्रजनन क्षमता प्रभावित होने का खतरा रहता है। युवाओं को मांसपेशियां बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करने के बजाय चिकित्सकीय परामर्श और व्यायाम अपनाना चाहिए। - डॉ. पंकज गुप्ता, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग एवं प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज चंबा।