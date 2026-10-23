चंबा के चुराह मुख्यालय भंजराड़ू में एक भी फायर हाइड्रेंट नहीं, पानी भरने 10 KM दूर दौड़ती हैं गाड़ियां

शकूर अहमद, तीसा। दीपों का महापर्व दीपावली नजदीक है और घाटी के बाजारों व गांवों में आतिशबाजी तथा दीयों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। लेकिन खुशियों के इस त्योहार के बीच चुराह उपमंडल चुराह की 53 ग्राम पंचायतों के बाशिंदों के सिर पर अग्निकांड की आशंका का साया भी गहराने लगा है।

उपमंडल मुख्यालय भंजराड़ू से करीब पांच किलोमीटर दूर बैरागढ़ मार्ग पर डौंरी नामक स्थान पर एक अग्निशमन चौकी स्थापित है, लेकिन विडंबना यह है कि पूरे प्रशासनिक केंद्र भंजराड़ू में एक भी फायर हाइड्रेंट मौजूद नहीं है। यदि किसी आपात स्थिति में दमकल वाहन का पानी खत्म हो जाए, तो उसे दोबारा भरने के लिए करीब 10 किलोमीटर दूर तरेला नाला या तीसा पुल तक दौड़ लगानी पड़ती है। जब तक गाड़ी पानी भरकर वापस लौटती है, तब तक सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो चुका होता है। उपमंडल मुख्यालय भंजराड़ू में एसडीएम कार्यालय, सब-जज कोर्ट, पुलिस थाना, खंड विकास कार्यालय, नागरिक अस्पताल, तीसा कॉलेज , राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तीसा, लोनिवि, जल शक्ति और कृषि विभाग सहित सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय स्थित हैं।

इसके अलावा यहां का मुख्य बस अड्डा और मुख्य बाजार भी मौजूद है, जहां करीब चार हजार से अधिक की आबादी निवास करती है। बाजार और रिहायशी क्षेत्रों की गलियां इतनी संकरी हैं कि वहां दमकल के बड़े वाहनों का पहुंचना नामुमकिन है। त्योहारी भीड़ और पटाखों के इस मौसम में यदि कोई अनहोनी घट जाए, तो स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता न होने से भारी तबाही मच सकती है।

53 पंचायतें, एक चौकी और 40 किमी का दुर्गम सफर चुराह घाटी की 53 पंचायतों की हजारों की आबादी का जिम्मा अकेले डौंरी स्थित इसी छोटी अग्निशमन चौकी पर टिका है। चौकी में दो ही दमकल वाहन हैं। इनमें से एक बड़ा व एक छोटा वाहन है। चौकी से मंगली पंचायत के मंगली जैसे सुदूर गांवों की दूरी 40 किलोमीटर से भी अधिक है। संकरी और तीखी चढ़ाई वाली सड़कों पर 40 किमी का सफर तय करने में ही घंटों का समय लग जाता है।

यदि त्योहार के दौरान एक ही समय में उपमंडल के दो या तीन अलग-अलग स्थानों पर आग लग जाए, तो प्रशासन के हाथ-पांव फूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में एनएचपीसी सुरगाणी, उपमंडल सलूणी या 60 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय चंबा से अग्निशमन वाहन मंगवाने पड़ते हैं।