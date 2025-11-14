Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंबा: चामुंडा मंदिर पिटाई प्रकरण में बड़ा खुलासा, व्हाट्सऐप चैट ने खोली साजिश की परतें; 15 गिरफ्तार

    By Suresh Thakur Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    चंबा में चामुंडा मंदिर के पास दो युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस को व्हाट्सऐप चैट से साजिश का पता चला है। पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 मुस्लिम और 9 हिंदू हैं। आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से पूछताछ के आधार पर जांच तेज कर दी है। हथियारों की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    15 आरोपित गिरफ्तार,छह मुस्लिम, नौ हिंदू; कोर्ट में रिमांड पर पेश होंगे (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंबा। चामुंडा मंदिर के समीप दो युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण व्हाट्सऐप चैट हाथ लगी है, जिससे यह स्पष्ट हुआ है कि हमला एक सोचा-समझा प्लान था।

    पुलिस अब इस प्रकरण के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 15 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह मुस्लिम समुदाय और नौ हिंदू समुदाय के युवक शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सभी आरोपितों को शुक्रवार देर शाम हिरासत में लेकर शनिवार को कोर्ट में रिमांड हेतु पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका संबंध किसी भी समुदाय से हो।

    घटना के बाद से ही पुलिस इस प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। शुक्रवार को पुलिस टीमों ने मंदिर परिसर और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर विस्तृत छानबीन शुरू कर दी है।

    साथ ही शहर के बस स्टैंड, मंदिर मार्ग और आसपास मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की गई है ताकि घटनाक्रम के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके। पिटाई में जिन डंडों और अन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उनकी रिकवरी के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी है।

    कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और पुलिस को हथियार बरामदगी से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर आरोपितों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    घटना के बाद चंबा शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुख्य बाजार, बस स्टैंड, चामुंडा मंदिर क्षेत्र और शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रात्रि गश्त बढ़ाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके।

    पुलिस ने पीडित के ब्यान के आधार पर आरोपितों पर धारा 191(2), 191(3), 115(2), 126(2), 196(1), 299, 351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनमें मारपीट, जानलेवा हमला, धार्मिक भावनाएं भड़काने और धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने से संबंधित गंभीर प्रावधान शामिल हैं।

    चंबा के एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि दो युवकों की पिटाई और धार्मिक स्थल पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में 15 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी को रिमांड हेतु कोर्ट में पेश किया जाएगा।

    घटना में प्रयोग किए गए हथियारों की रिकवरी के लिए छापेमारी तेज कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर आरोपी की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। दोषियों को कठोरतम सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।