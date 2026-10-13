खबर का असर: 'मिनी स्विट्जरलैंड' खज्जियार के लोगों के लिए अच्छी खबर! 15 साल बाद मंगला-टपूण संपर्क मार्ग बनना शुरू

जागरण संवाददाता, चंबा। जिला मुख्यालय के साथ लगते मंगला-टपूण संपर्क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग ने टारिंग का कार्य आरंभ कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से संपर्क सड़क की हालत खस्ता थी। जगह-जगह बजरी उखड़ी हुई थी। दोपहिया वाहन चालक गिरकर जख्मी हो रहे थे। वाहन चालकों और राहगीरों को आ रही समस्या और हादसों को देखते हुए दैनिक जागरण ने 12 सितंबर को मुद्दे को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था।

हरकत में आते हुए विभाग ने टारिंग का कार्य आरंभ कर दिया है। इससे वाहन चालकों का सफर आरामदायक होगा। मंगला-टापून सड़क का निर्माण कार्य करीब 15 वर्ष पहले वर्ष 2011 में आरंभ हुआ था। लगभग तीन किलोमीटर सड़क बनने के बाद कार्य ठप था। वर्ष 2020 में दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ और टपून गांव सड़क से जुड़ा। करीब छह माह पहले सड़क को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर ठेकेदार ने लगभग तीन किलोमीटर हिस्से में बजरी बिछाई, जिसके बाद कार्य ठप था। लिहाजा सड़क पर बिछाई रोड़ी भी उखड़ गई थी। लेकिन अब फिर से कार्य शुरू होने से ग्रामीणों सहित वाहन चालक खुशी महसूस कर रहे हैं।