Earthquake: सुबह-सुबह कांपा हिमाचल, चंबा में भूकंप के झटकों से सहमे लोग; घरों से बाहर निकले

डिजिटल डेस्क, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक आए भूकंप के कारण दहशत में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले में आ गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। भूकंप के ये झटके सुबह 6 बजकर 36 मिनट पर दर्ज किए गए।

एनसीएस (NCS) द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र चंबा, हिमाचल प्रदेश में था और इसकी गहराई जमीन से मात्र 5 किलोमीटर नीचे थी।

राहत की बात यह है कि इस हल्के झटके के बाद किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

भूकंप की गहराई से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, पृथ्वी की सतह से लगभग 700 किलोमीटर की गहराई तक भूकंप आ सकते हैं। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

राहत की बात यह है कि इस हल्के झटके के बाद किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

(समाचार एजेंसी एएनआई के साथ)