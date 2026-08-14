हिमाचल: चंबा में पत्नी से विवाद हुआ तो बेरहम पिता ने बच्चे को नदी में फेंका, फिर दो बार किया सुसाइड का प्रयास 

जागरण संवाददाता, चंबा। जिला मुख्यालय चंबा के समीपवर्ती परेल पुल के पास छह वर्षीय मासूम बच्चे को रावी नदी में फेंकने के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित पिता ने दो बार खुद भी पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी का प्रयास की थी। लेकिन रावी नदी को उफान पर देखकर वह पीछे हट गया। तीसरे तीन दिन रावी नदी में फेंके बच्चे का पता नहीं चला है।

उधर, आरोपित पिता पुलिस के तीन दिन के रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में आरोपित पिता ने स्वीकारा कि उसने पत्नी से हुए फोन विवाद के बाद गुस्से में आकर बेटे को उफनती नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपित के कमरे से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें उसने कथित तौर पर इस खौफनाक कदम को उठाने का जिक्र किया है।

पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि सोमवार रात उसका पत्नी के साथ फोन पर विवाद हो रहा था। पत्नी दूसरे बेटे को भी मायके ले जाने की बात कह रही थी, जिससे वह आपा खो बैठा। आक्रोश में आकर बेटे को परेल पुल पर ले गया और उसे रावी नदी के तेज बहाव में धकेल दिया। वारदात के तुरंत बाद उसने फोन कर पत्नी को इसकी जानकारी दी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि बेटे को नदी में धकेलने के बाद आरोपित ने खुद भी नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने के कारण अपने क्वार्टर लौट आया।

वहां पहुंचकर उसने अपनी डायरी में बेटे को नदी में फेंकने की बात लिखी। अगली सुबह वह दोबारा खुदकुशी के इरादे से परेल पुल पहुंचा, लेकिन इस बार भी छलांग नहीं लगा सका। इसके बाद उसने अपनी बहन को फोन कर रोते हुए बताया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।

खबरें और भी





