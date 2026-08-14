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    हिमाचल: चंबा में पत्नी से विवाद हुआ तो बेरहम पिता ने बच्चे को नदी में फेंका, फिर दो बार किया सुसाइड का प्रयास 

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:56 PM (IST)

    चंबा में पत्नी से विवाद के बाद एक बेरहम पिता ने अपने छह वर्षीय बेटे को रावी नदी में फेंक दिया। ...और पढ़ें

    पत्नी से हुआ विवाद तो बेरहम पिता ने बच्चे को नदी में फेंका (File Photo)

    पत्नी से हुआ विवाद तो बेरहम पिता ने बच्चे को नदी में फेंका (File Photo)


    HighLights

    1. पिता ने पत्नी से विवाद के बाद बेटे को नदी में फेंका

    2. आरोपी पिता ने दो बार आत्महत्या का प्रयास किया

    3. पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया, जांच जारी है

    जागरण संवाददाता, चंबा। जिला मुख्यालय चंबा के समीपवर्ती परेल पुल के पास छह वर्षीय मासूम बच्चे को रावी नदी में फेंकने के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित पिता ने दो बार खुद भी पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी का प्रयास की थी। लेकिन रावी नदी को उफान पर देखकर वह पीछे हट गया। तीसरे तीन दिन रावी नदी में फेंके बच्चे का पता नहीं चला है।

    उधर, आरोपित पिता पुलिस के तीन दिन के रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में आरोपित पिता ने स्वीकारा कि उसने पत्नी से हुए फोन विवाद के बाद गुस्से में आकर बेटे को उफनती नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपित के कमरे से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें उसने कथित तौर पर इस खौफनाक कदम को उठाने का जिक्र किया है।

    पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि सोमवार रात उसका पत्नी के साथ फोन पर विवाद हो रहा था। पत्नी दूसरे बेटे को भी मायके ले जाने की बात कह रही थी, जिससे वह आपा खो बैठा।

    आक्रोश में आकर बेटे को परेल पुल पर ले गया और उसे रावी नदी के तेज बहाव में धकेल दिया। वारदात के तुरंत बाद उसने फोन कर पत्नी को इसकी जानकारी दी। पूछताछ में यह बात सामने आई कि बेटे को नदी में धकेलने के बाद आरोपित ने खुद भी नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत न जुटा पाने के कारण अपने क्वार्टर लौट आया।

    वहां पहुंचकर उसने अपनी डायरी में बेटे को नदी में फेंकने की बात लिखी। अगली सुबह वह दोबारा खुदकुशी के इरादे से परेल पुल पहुंचा, लेकिन इस बार भी छलांग नहीं लगा सका। इसके बाद उसने अपनी बहन को फोन कर रोते हुए बताया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है।

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    पुलिस की टीमों ने आरोपित के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने के साथ-साथ उसके कमरे से डायरी को कब्जे में ले लिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल और आरोपित के क्वार्टर का मुआयना कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं।

    उधर, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि आरोपित पिता तीन दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहा है। फोरेंसिक साक्ष्यों और आरोपित के बयानों को जोड़कर मामले की कड़ियों को खंगाला जा रहा है।

     