हिमाचल में पिता की हैवानियत, 6 साल के मासूम को रावी नदी में फेंका, फिर पुलिस के पास पहुंचकर कबूल लिया गुनाह

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक पिता हैवान बन गया, उसने अपने छह वर्षीय बच्चे को रावी नदी में धकेल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एएसपी चंबा दिनेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पुलिस और स्थानीय लोग नदी के किनारे बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। पिता ने खुद पुलिस को बताया कि मैंने अपना बेटा रावी नदी में फेक दिया है। पुलिस ने पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया है

चंबा-पठानकोट मार्ग पर परेल पुल से बच्चे को रावी नदी में धक्का दिया और फिर चंबा थाना के तहत सुल्तानपुर पुलिस चौकी आकर खुद गुनाह कबूल किया कि मैंने अपने बच्चे को नदी में धक्का दे दिया है। आखिर क्यों दिया धक्का पुलिस ने घटनाक्रम से संबंधित सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे को नदी में धक्का देने के पीछे क्या कारण रहा और घटना के समय वहां वास्तव में क्या हुआ था।

पुलिस ने चलाया सर्च अभियान सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रावी नदी के आसपास संभावित स्थानों पर तलाश अभियान शुरू किया। पुलिस कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी नदी के किनारे-किनारे बच्चे की तलाश कर रहे हैं। नदी के बहाव और आसपास के दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए तलाश अभियान में पुलिस को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है।

आसपास के लोगों के भी बयान दर्ज एएसपी चंबा दिनेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास किया है, ताकि मामले की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।