मणिमहेश यात्रा: धनछो में BSNL का टॉवर स्थापित, कहां तक मिलेगा श्रद्धालुओं को मोबाइल नेटवर्क?
धनछो में बीएसएनएल ने मोबाइल टॉवर स्थापित कर मणिमहेश यात्रा क्षेत्र में नेटवर्क सेवा शुरू कर दी है। इससे श्रद्धालुओं को परिजनों से संपर्क साधने और आपातकालीन स्थितियों में राहत व बचाव दलों को बड़ी मदद मिलेगी।
HighLights
धनछो में बीएसएनएल ने मोबाइल टॉवर स्थापित किया।
श्रद्धालु परिजनों से संपर्क में रह सकेंगे, आपातकालीन मदद मिलेगी।
राहत व बचाव कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश यात्रा-2026 के मुख्य और दुर्गम पड़ाव धनछो में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपना मोबाइल टॉवर स्थापित कर नेटवर्क सेवा शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण संचार सुविधा के शुरू होने से धनछो और आसपास के संवेदनशील यात्रा क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल की समस्या पूरी तरह दूर हो गई है, जिससे देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के साथ-साथ राहत व बचाव दलों को बड़ा लाभ मिलेगा।
परिवार से संपर्क में रहेंगे श्रद्धालु
उच्च पर्वतीय क्षेत्र धनछो में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपने परिजनों से निरंतर संपर्क में रह सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना के समय श्रद्धालु तुरंत प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष व सहायता दलों से संपर्क साध सकेंगे।
इमरजेंसी में भी मिलेगी मदद
यात्रा मार्ग पर बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित होने से ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, स्वास्थ्य कर्मियों, विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं और आपदा प्रबंधन टीमों के बीच आपसी समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा। दुर्गम रास्तों पर राहत एवं बचाव कार्यों के त्वरित संचालन में यह नेटवर्क अहम भूमिका निभाएगा।
कहां तक मिलेगा सिग्नल
धनछो में बीएसएनएल टॉवर स्थापित होने के बाद गौरीकुंड से नीचे सुंदरासी तक मोबाइल सिग्नल मिलेगा। इससे ऊपर मणिमहेश शिव कुंड में अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। नीचे हड़सर से धनछो तक अब मोबाइल नेटवर्क मिल पाएगा।
मणिमहेश यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धनछो में बीएसएनएल नेटवर्क शुरू होने से यात्रा प्रबंधन को बहुत बड़ी मजबूती मिली है। इससे न केवल यात्रियों को संवाद की सुविधा मिलेगी, बल्कि आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं के त्वरित संचालन में भी आसानी होगी।
-विकास शर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) भरमौर।
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