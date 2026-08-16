मणिमहेश यात्रा: धनछो में BSNL का टॉवर स्थापित, कहां तक मिलेगा श्रद्धालुओं को मोबाइल नेटवर्क?

संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश यात्रा-2026 के मुख्य और दुर्गम पड़ाव धनछो में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपना मोबाइल टॉवर स्थापित कर नेटवर्क सेवा शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण संचार सुविधा के शुरू होने से धनछो और आसपास के संवेदनशील यात्रा क्षेत्र में मोबाइल सिग्नल की समस्या पूरी तरह दूर हो गई है, जिससे देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के साथ-साथ राहत व बचाव दलों को बड़ा लाभ मिलेगा।

परिवार से संपर्क में रहेंगे श्रद्धालु उच्च पर्वतीय क्षेत्र धनछो में मोबाइल नेटवर्क शुरू होने से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपने परिजनों से निरंतर संपर्क में रह सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना के समय श्रद्धालु तुरंत प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष व सहायता दलों से संपर्क साध सकेंगे।

इमरजेंसी में भी मिलेगी मदद यात्रा मार्ग पर बेहतर संचार व्यवस्था स्थापित होने से ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, स्वास्थ्य कर्मियों, विभिन्न सेवा प्रदाता संस्थाओं और आपदा प्रबंधन टीमों के बीच आपसी समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा। दुर्गम रास्तों पर राहत एवं बचाव कार्यों के त्वरित संचालन में यह नेटवर्क अहम भूमिका निभाएगा।