Chamba News: विदेश से मां चिंतपूर्णी को अनमोल भेंट, NRI भक्तों ने चढ़ाया 26 ग्राम सोने का छत्र
विदेश में रह रहे श्रद्धालुओं ने सोमवार को माता श्री चिंतपूर्णी देवी मंदिर में 26 ग्राम सोने का छत्र अर्पित किया। उन्होंने अपनी अटूट आस्था और माता रानी ...और पढ़ें
जागरण टीम, चंबा। माता श्री चिंतपूर्णी देवी के पावन दरबार में सोमवार को आस्था और भक्ति की एक अद्वितीय झलक देखने को मिली है। विदेश में रह रहे श्रद्धालुओं ने अपनी गहरी श्रद्धा प्रकट करते हुए माता रानी के चरणों में 26 ग्राम सोने का छत्र अर्पित किया। श्रद्धालुओं ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि यह छत्र उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी को समर्पित किया है।
श्रद्धालुओं का कहना है कि भले ही वे विदेश में निवास करते हों, लेकिन मां चिंतपूर्णी के प्रति उनकी आस्था अटूट है। माता रानी की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है। इसी भाव के साथ उन्होंने यह स्वर्ण छत्र मां के चरणों में अर्पित किया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी संदीप कालिया ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं की पूजा-अर्चना करवाई और माता रानी से उनके उज्ज्वल भविष्य, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की।
मंदिर परिसर में इस पावन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा।मंदिर प्रशासन और अन्य श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक भाव को सराहा और कहा कि ऐसे चढ़ावे मां चिंतपूर्णी के प्रति देश-विदेश में फैली आस्था को दर्शाते हैं। मां के दरबार में लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु अपनी-अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट अर्पित कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
