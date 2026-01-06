Language
    चंबा में 16 वर्षीय नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:16 PM (IST)

    चंबा में एक नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है। आधार कार्ड से उसकी उम्र 16 साल होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार के खिलाफ बीएनएस और प ...और पढ़ें

    नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, चंबा। चंबा में एक नाबालिग लड़की ने बच्चे को जन्म दिया है। किशोरी और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

    आधार कार्ड से हुआ एज का खुलासा

    जानकारी के अनुसार, भटियात का रहने वाला सुनील कुमार करीब दो साल पहले किशोरी को अपने घर ले आया था। दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे थे। सोमवार को जब लड़की को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे सिविल अस्पताल चुवाड़ी लाया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया।

    लड़की के नाबालिग होने का पता तब चला जब अस्पताल की औपचारिकताओं के दौरान लड़की का आधार कार्ड चेक किया गया। इसमें लड़की की जन्मतिथि 6 मई 2009 पाई गई, जिसका अर्थ है कि मां बनने के समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष के करीब है।

    पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज


    आशा वर्कर ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आशा वर्कर के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि चुवाड़ी पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया है।

    कांगड़ा में भी सामने आया था मामला

    जिला कांगड़ा में भी बीते शनिवार को किशोरी द्वारा बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया था। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में किशोरी द्वारा बच्चे को जन्म दिया गया था। इस मामले में पुलिस थाना गगल में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने कनेड निवासी नमन कुमार को गिरफ्तार किया था, जो रिमांड पर चल रहा है।