हिमाचल में 15 माह के बच्चे का कमाल, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में नाम दर्ज; अद्वैत ठाकुर तुरंत बताता है विलोम शब्द

संवाद सहयोगी, चंबा। उम्र महज 15 माह लेकिन स्मरण शक्ति ऐसी की हर कोई दांतों तले अंगुली दबा ले। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में सिहुंता के बालक अद्वैत सिंह ठाकुर ने अद्भुत याददाश्त और प्रतिभा के दम पर इतनी कम उम्र में विलोम शब्द सुनाने का नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। अद्वैत की इस असाधारण प्रतिभा को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित संस्था वर्ल्ड रिकार्ड्स इंडिया ने 10 जुलाई 2026 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि आधिकारिक रूप से उसके नाम दर्ज की है। 12 मार्च 2025 को जन्मे अद्वैत की इस शानदार कामयाबी से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है।

परिवार गौरवान्वित पिता अभिषेक ठाकुर, माता वंदना ठाकुर, दादा बचित्र सिंह ठाकुर और दादी नीलम ठाकुर अपने नन्हे चिराग की इस उपलब्धि पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वजन ने बताया कि अद्वैत की सीखने की प्रक्रिया किसी औपचारिक दबाव में नहीं, बल्कि खेल-खेल में शुरू हुई।

सुलाते समय मां बताती थी विभिन्न शब्द माता वंदना ठाकुर उसे सुलाते समय रोजाना विभिन्न शब्दों और उनके अर्थों से परिचित करवाती थीं। धीरे-धीरे अद्वैत सोते समय सुनी गई बातों को भी याद रखने लगा। इसके बाद स्वजन ने सचित्र बाल पुस्तकों के माध्यम से उसे नए शब्दों के ज्ञान से जोड़ा।