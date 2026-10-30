चंबा में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू, योग्यता 10वीं पास; 20000 रुपये मिलेगी सैलरी

जागरण संवाद केंद्र, चंबा। चंबा के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का बेहतरीन अवसर सामने आया है। जिला रोजगार कार्यालय बालू (चंबा) की ओर से निजी सुरक्षा कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों को भरने के लिए उपमंडल स्तर पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है।

यह साक्षात्कार तीन नवंबर से छह नवंबर 2026 तक जिला के चार अलग-अलग रोजगार कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी चंबा जितेंदर सिंह वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार प्रक्रिया सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलेगी। निजी सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (आरटीए हमीरपुर) की ओर से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार तीन नवंबर को जिला रोजगार कार्यालय चंबा, चार नवंबर को उप रोजगार कार्यालय भरमौर, पांच नवंबर को उप रोजगार कार्यालय डलहौजी तथा छह नवंबर को उप रोजगार कार्यालय सुंडला में साक्षात्कार होंगे।