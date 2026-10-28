हिमाचल में GYM में एक्सरसाइज करते हुए शिक्षक की मौत, हार्ट अटैक की आशंका

संवाद सहयोगी, घुमारवीं (बिलासपुर)। घुमारवीं में बुधवार की सुबह रोज की तरह दिन की शुरुआत करने जिम पहुंचे एक निजी स्कूल के शिक्षक की कसरत के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान जोलपलाखी गांव के निवासी 50 वर्षीय विशाल कौंडल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, विशाल कौंडल घुमारवीं के एक निजी शिक्षण संस्थान में फिजिक्स का शिक्षक था। सामान्य दिनों की भांति जिम में कसरत करने गए थे।

अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित वर्कआउट के दौरान अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे अचेत होकर गिर पड़े। जिम में मौजूद अन्य लोगों व साथियों ने बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत संभाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।