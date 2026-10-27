हिमाचल: बिलासपुर में नेशनल हाईवे 205 पर खालोटा के पास ट्रैफिक डायवर्ट, ड्राइवरों को सतर्क रहने की सलाह

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-205 पर बिलासपुर जिले की नम्होल उपतहसील के तहत गांव खालोटा के पास एहतियातन यातायात डायवर्ट करने की सलाह दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सड़क पर आवश्यक मरम्मत कार्य पूरा होने तक वाहन चालकों से वैकल्पिक यातायात व्यवस्था का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है।

एनएचएआइ के अनुसार, वर्तमान मानसून सीजन के दौरान पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के इस हिस्से में सड़क धंसने की स्थिति सामने आई है। इसे देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। प्राधिकरण की ओर से सड़क के इस हिस्से की लगातार निगरानी की जा रही है।