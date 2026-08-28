एम्स एमएससी नर्सिंग परीक्षा में बिलासपुर की मुस्कान ठाकुर ने लहराया परचम, हासिल की 87वीं रैंक

संवाद सहयोगी, बम्म। घुमारवीं उपमंडल की लद्दा पंचायत के अंतर्गत खनसरा गांव की बेटी मुस्कान ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा पास कर माता-पिता के साथ-साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

मुस्कान ने इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में 87वीं रैंक हासिल की है। पिता सुनील कुमार ने बताया कि मुस्कान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नवालोक आदर्श विद्यालय खनसरा से प्राप्त की। इसके बाद मुस्कान ने चंडीगढ़ से उच्च शिक्षा हासिल की तथा बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई आईजीएमसी शिमला से वर्ष 2021 से 2025 तक पूरी की। पढ़ाई के प्रति लगन और मेहनत का परिणाम रहा कि बेटी राष्ट्रीय स्तर की एम्स एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर पाई।