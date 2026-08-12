हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर असहाय व विधवा सेस क्यों लगाया? CM सुक्खू ने दी प्रतिक्रिया, पड़ोसी राज्यों से कम है रेट

जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने से दामों में हुई बढ़ोतरी पर मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सरकार की मंशा साफ की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ईंधन पर लगाए गए सेस का सीधा लाभ राज्य की असहाय व विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को मिलेगा। इस राशि का इस्तेमाल उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।



बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम पूरी तरह से सामाजिक कल्याण को समर्पित है।

पड़ोसी राज्यों के विशलेषण के बाद निर्णय उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पहले पड़ोसी राज्यों-पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड-में ईंधन की कीमतों का गहन विश्लेषण किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की दरें काफी कम थीं। इसी अंतर का लाभ उठाकर प्रदेश में एक विशेष सेस लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे मिलने वाला राजस्व सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सके।

अभी भी पड़ोसी राज्यों से कम है रेट मुख्यमंत्री ने कहा कि सेस लागू होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की तुलना में करीब 60 से 70 पैसे प्रति लीटर कम हैं।

जनहित और वित्तीय संतुलन उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने जनहित और वित्तीय संतुलन दोनों को ध्यान में रखते हुए यह कानून पास किया है, ताकि आम जनता पर अतिरिक्त भारी बोझ भी न पड़े और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए संसाधन भी जुटाए जा सकें।

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