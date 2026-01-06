Language
    हिमाचल पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने दूसरे थाने के जवान पर तान दी पिस्तौल, हाईवे पर गश्त के दौरान विवाद; दोनों में चले लात घूंसे

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:18 PM (IST)

    बिलासपुर में कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर एक हेड कांस्टेबल ने साथी जवान पर सर्विस पिस्तौल तान दी। गश्त के दौरान ट्रैफिक पुलिस और एसआईयू टीम के जवानों के ब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल प्रदेश पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने जवान पर पिस्तौल तान दी। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पुलिस के हेड कांस्टेबल ने साथी जवान पर पिस्तौल तान दी। इस बीच दोनों के बीच जमकर हाथापाई भी हुई। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास टनल नंबर-2 में रविवार देर रात को यह घटना हुई है। पुलिस जवानों के बीच हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक जवान ने दूसरे पर सर्विस पिस्तौल तान दी।

    समय रहते अन्य पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से एक बड़ी वारदात टल गई, लेकिन इस घटना ने पुलिस अनुशासन व कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसपी बिलासपुर ने दोनों को तलब किया है। 

    दो थानों की टीमों का हुआ आमना-सामना

    जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस थाना भगेड़ की टीम रविवार रात को नियमित गश्त पर थी। गश्त के दौरान जब वह कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के टनल नंबर-2 के पास पहुंची तो वहां पहले से बिलासपुर पुलिस की एक विशेष टीम (एसआइयू) तैनात थी। भगेड़ थाना के कांस्टेबल व एसआइयू के हेड कांस्टेबल के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का-मुक्की व हाथापाई तक पहुंच गया। 

    दोनों में खूब लात घूंसे चले

    बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी व हेड कांस्टेबल के बीच लात-घूंसे भी चले। वहीं, तनाव इतना बढ़ गया कि हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्तौल निकालकर साथी जवान पर तान दी। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया और बड़ी मुश्किल से स्थिति को शांत करवाया।

    क्या दोनों में पहले से था तनाव

    घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने रात में ही अपने प्रभारी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी। वहीं, हेड कांस्टेबल ने भी सारे मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों कर्मचारियों के बीच पहले से कोई तनाव चल रहा था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।

    क्या कहते हैं एसपी

    एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि मामला ध्यान में आया है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और पुलिस में अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

