बिलासपुर, ऑनलाइन डेस्‍क। बिलासपुर जिले में भारी बारिश के कारण फोरलेन और फोरलेन से जुड़े संपर्क मार्गों पर जगह-जगह भूस्खलन हुआ है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यात्रा के लिए फोरलेन उपयोग न करने की सलाह दी गई है। यात्रा के लिए नौणी से स्वारघाट की ओर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करें। एचपी ट्रैफिक, पर्यटक और रेलवे पुलिस ने इसकी जानकारी दी है।

Himachal Pradesh | Due to heavy rains in Bilaspur district, landslides have occurred at various places on four lanes and link roads connected to four lanes. Keeping in view the conditions, do not use four-lane for travel. Use the old National Highway from Nauni towards Swarghat… pic.twitter.com/IOHr8wBIch