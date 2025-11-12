बिलासपुर: जड़ोल के 4 युवकों से 5.40 लाख ठगकर कंपनी कर्मचारी फरार, विदेश भेजने का सपना दिखाकर दिया धोखा

सहयोगी, डैहर। रोजगार की तलाश में विदेश जाने का सपना देखने वाले चार युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है। पंजाब के मोहाली स्थित एक निजी कंपनी के कथित कर्मचारी ने उन्हें विदेश भेजने के नाम पर 5.40 लाख रुपये की ठगी कर ली।

पीड़ितों ने अब डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण को शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, पीड़ित युवकों मस्त राम पुत्र चेतराम (गांव फागला, सलवाना), खेमराज पुत्र नंदू राम (गांव घीड़ी, सलवाना), सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश (गांव फागला) और लालमन पुत्र कातकु राम (गांव त्रिहमी, जड़ोल) ने बताया कि वे सभी मेहनतकश मजदूर और मैकेनिक हैं।

वर्ष 2024 में एक व्यक्ति गुरविंदर सिंह उनके संपर्क में आया, जिसने खुद को मोहाली की एक कंपनी का कर्मचारी बताया जो विदेश में रोजगार दिलाने का काम करती है। गुरविंदर सिंह ने प्रत्येक व्यक्ति से 1.30 लाख रुपये और बाद में 10,000-10,000 रुपये मेडिकल खर्च के नाम पर मांगे।

इस तरह चारों युवकों ने कुल 5.40 लाख रुपये उसके बताए खाते में जमा करा दिए। उसने उनके पासपोर्ट, आधार कार्ड और प्रमाणपत्र भी ले लिए। कई महीनों तक विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू न होने पर जब युवकों ने संपर्क किया तो आरोपित ने फोन उठाना बंद कर दिया।

अंततः वह मोहाली पहुंचे, जहां गुरविंदर सिंह ने बहाना बनाते हुए कहा कि विदेश में काम उपलब्ध नहीं है और पैसे लौटाने के लिए उन्हें चार चेक थमा दिए। लेकिन जब बैंक में वे चेक जमा किए गए तो वे फर्जी निकले, क्योंकि संबंधित खाता वर्ष 2012 में ही बंद किया जा चुका था।

चारों पीड़ितों ने बताया कि वह गरीब परिवार से हैं। मेहनत की कमाई से जुटाई गई रकम उनकी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उन्होंने मांग की है कि आरोपित को शीघ्र गिरफ्तार कर उनसे लिए गए पैसे वापस दिलाए जाएं।