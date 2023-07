Bilaspur Suicide: ससुराल में आए दामाद ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही तहकीकात

Suicide in Bilaspur हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में फांसी लगा कर जान दे दी। 45 वर्षीय व्यक्ति नाहन में अपने ससुराल भागवत कथा में शामिल होने के लिए आया हुआ था। शाम में जैसे ही भागवत समाप्त हुई तभी ससुराल पक्ष के लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी सबने ऊपर जाकर देखा तो मानवेंद्र ने फांसी लगाई हुई थी।

ससुराल में आए दामाद ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच

Your browser does not support the audio element.