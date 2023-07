Bilaspur में छेड़छाड़ के आरोप से आहत नागा बाबा ने की आत्महत्या, ग्रामीण बोले- निष्पक्ष जांच होनी चाहिए

Bilaspur News हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक नागा बाबा ने छेड़छाड़ के आरोप से आहत होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीएसपी ने कहा है कि ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। वहीं छेड़छाड़ की पीड़ित युवती ने भी डीएसपी को पत्र लिखकर बाबा को कसूरवार बताया है।

छेड़छाड़ के आरोप से आहत नागा बाबा ने की आत्महत्या

Your browser does not support the audio element.