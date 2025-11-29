Himachal News: बिलासपुर में ई-चालान मैसेज के बहाने करीब 15 लाख रुपये की ठगी, मामला दर्ज

संवाद सहयोगी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें मेन मार्किट निवासी संजीव कुमार से फर्जी वाट्सएप से ई-चालान मैसेज के जरिये करीब 14 लाख 90 हजार रुपये ठग लिए गए। साइबर ठगों ने न सिर्फ उनके बैंक खाते तक पहुंच बनाई, बल्कि बैंक में जमा लाखों की एफडीआर से भी रकम निकाल ली। पीड़ित संजीव कुमार को वाट्सएप पर मैसेज मिला जिसमें ई-चालान आरटीओ एप डाउनलोड करने का लिंक था।

लिंक पर क्लिक करने की कोशिश करने पर एप नहीं खुला और संजीव कुमार ने अपना फोन बंद कर दिया लेकिन जब उन्होंने दोबारा मोबाइल फोन ऑन किया तो उन्हें बैंक से चार लाख 90 हजार रुपये की निकासी का मैसेज मिला। घबराकर उन्होंने तुरंत एचडीएफसी बैंक बिलासपुर से संपर्क किया, जहां उन्हें पता चला कि उनके खाते से तीन बड़ी ट्रांजेक्शन की गई हैं।