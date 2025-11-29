Himachal News: बिलासपुर में ई-चालान मैसेज के बहाने करीब 15 लाख रुपये की ठगी, मामला दर्ज
बिलासपुर में संजीव कुमार नामक व्यक्ति को ई-चालान के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लगभग 14.90 लाख रुपये की ठगी हुई। साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते और एफडीआर से पैसे निकाल लिए। उन्होंने तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें मेन मार्किट निवासी संजीव कुमार से फर्जी वाट्सएप से ई-चालान मैसेज के जरिये करीब 14 लाख 90 हजार रुपये ठग लिए गए।
साइबर ठगों ने न सिर्फ उनके बैंक खाते तक पहुंच बनाई, बल्कि बैंक में जमा लाखों की एफडीआर से भी रकम निकाल ली। पीड़ित संजीव कुमार को वाट्सएप पर मैसेज मिला जिसमें ई-चालान आरटीओ एप डाउनलोड करने का लिंक था।
लिंक पर क्लिक करने की कोशिश करने पर एप नहीं खुला और संजीव कुमार ने अपना फोन बंद कर दिया लेकिन जब उन्होंने दोबारा मोबाइल फोन ऑन किया तो उन्हें बैंक से चार लाख 90 हजार रुपये की निकासी का मैसेज मिला। घबराकर उन्होंने तुरंत एचडीएफसी बैंक बिलासपुर से संपर्क किया, जहां उन्हें पता चला कि उनके खाते से तीन बड़ी ट्रांजेक्शन की गई हैं।
तीन बार निकाली गई राशि
इसमें पहली पांच लाख रुपये, दूसरी पांच लाख रुपये, तीसरी चार लाख 90 हजार रुपये की है। यह सभी ट्रांजेक्शन उनकी एफडीआर को तोड़कर की गई थीं। संजीव कुमार ने बताया कि बैंक में उनकी लगभग 28 लाख रुपये की एफडीआर थी, लेकिन ठगी के बाद खाते में महज 14 लाख रुपये ही शेष बचे हैं। बैंक प्रबंधन ने उनका खाता तुरंत फ्रीज कर दिया है। उन्होंने मामले की शिकायत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर भी दर्ज करवाई। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की है।
