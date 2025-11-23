'4 लाख में तेरी सुपारी दी है, एक-दो दिन में...', हरियाणा में युवक मिली जान से मारने की धमकी
रादौर के गांव घिलौर में सुशील दत्ता नामक एक व्यक्ति ने प्रवीन दत्ता पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। सुशील दत्ता ने पुलिस को बताया कि प्रवीन दत्ता ने उसे धमकी दी कि उसने उसकी चार लाख की सुपारी दी है और उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
संवाद सहयोगी, रादौर। गांव घिलौर निवासी सुशील दत्ता ने प्रवीन दत्ता पर उसके साथ गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में सुशील दत्ता ने बताया कि शाम करीब पांच बजे वह अपने घर पर था। तभी गांव का ही प्रवीन दत्ता उसके घर पर आया और उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
उसने मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि मैंने तेरी चार लाख की सुपारी दी हुई है। एक दो दिन के अंदर वह तुझे जान से मार देंगे। भागकर वहां से जान बचाई।
