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हरियाणा: पुल पार करते समय आई ट्रेन, पति बच्चों संग नीचे कूदा; पत्नी की मौत

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 16 Sep 2026 12:31 PM (IST)

यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर पर रेलवे पुल पार करते समय एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया।

हरियाणा के यमुनानगर रेल हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

हरियाणा के यमुनानगर रेल हादसा (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. पश्चिमी यमुना नहर पर रेलवे पुल पार करते समय हादसा।

  2. ट्रेन की चपेट में आने से पत्नी की मौके पर मौत।

  3. पति ने बच्चों संग कूदकर जान बचाई, दो बच्चे घायल।


जागरण संवाददाता, यमुनानगर। पश्चिमी यमुना नहर पर बने रेलवे पुल को पार करते हुए एक परिवार ट्रेन की चपेट में आ गया। पति व बच्चों ने साइड में कूदकर जान बचाई लेकिन उसकी पत्नी की मौके पर ही ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उनके दो बच्चे घायल हो गए। मृतका की पहचान बिहार के जिला बेगूसराय के गांव बनवारीपुर निवासी 40 वर्षीय कविता देवी के रूप में हुई है। उसका 12 वर्षीय बेटा व सात वर्षीय बेटी भी घायल हुए हैं। कविता देवी व उसका पति रामशगुन चौरसिया यहां बाड़ी माजरा में अपने तीन बच्चों के साथ रहते थे। रामशगुन दो माह पहले ही बिहार से यहां आया है और प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करता है। कुछ समय पहले वह पत्नी व बच्चों के साथ बिहार में अपने गांव गया था। मंगलवार को वह ट्रेन से वापस लौटे। नजदीक से निकलने के चक्कर में वह रेलवे पुल से ही पार करने लगे। तभी जगाधरी से सहारनपुर की ओर जाने वाली रेलवे लाइन पर अचानक ट्रेन आ गई। ट्रेन को आता देख पूरे परिवार में दहशत फैल गई। जांच अधिकारी एसआइ सत्यवीर सिंह ने बताया कि रेलवे पुल से क्रास करते हुए हादसा हुआ।

 