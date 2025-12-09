Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में 70 करोड़ के धान घोटाले में सिंगला का दो दिन का रिमांड बढ़ा, कई अधिकारी और कर्मचारी रडार पर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:15 PM (IST)

    यमुनानगर में 70 करोड़ के धान घोटाले के मुख्य आरोपी संदीप सिंगला का रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पुलिस अब मार्केट कमेटी, हैफेड और खाद्य आपूर् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, यमुनानगर। करीब 70 करोड़ के धान घोटाले के मुख्य आरोपित छछरौली निवासी संदीप सिंगला को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। मामले की तह तक जाने के लिए बिलासपुर कोर्ट से दो दिन का पुलिस रिमांड और ले लिया गया। जांच टीम का कहना है कि पूछताछ जरूरी है ताकि मार्केट कमेटी, हैफेड और खाद्य व आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी व अन्य की भूमिका साफ हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच दंपती के राइस मिल में रखे धान की सुपरदारी का कोई निर्णायक फैसला अभी तक नहीं आया है लेकिन मामले में मंगलवार को बिलासपुर अदालत में सुनवाई होने की संभावना है व फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आरोपों में नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। संदीप सिंगला छह दिन से पुलिस रिमांड पर चल रहा था। दो दिसंबर को सिंगला को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह व्यासपुर थाने में दर्ज धान घोटाले के आरोप में रिमांड पर है।

    सिंगला व उसकी पत्नी पर 13 नवंबर को केस दर्ज हुआ था। उधर, एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि आरोपित का दो दिन का रिमांड बढ़ गया है। इस दौरान महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।

    एसआइटी में बदलाव किया है

    वहीं, जांच गहनता और टीम की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एसआइटी का दायरा बढ़ाया है। पहले डीएसपी टू एसआइटी का नेतृत्व कर रहे थे, अब डीएसपी जगाधरी राजीव मिगलानी इस टीम का नेतृत्व करेंगे। सीआइए टू के साथ एसआइ अमरजीत को भी टीम में शामिल किया गया है। मामले में सीआइए, बिलासपुर, प्रतापनगर, छछरौली सहित कुल पांच थाना प्रभारी गहनता से जांच कर रहे हैं।

    कुरुक्षेत्र के छह मंडी सचिव चार्जशीट 

    कुरुक्षेत्र में धान की सरकारी खरीद में धांधली की जांच में सामने आया कि मंडी के बजाय अलग-अलग जगहों से गेट पास काटे गए हैं। इसके बाद सरकार ने जिले के छह मार्केट कमेटी सचिव को चार्जशीट कर दिया है। सचिवों में थानेसर के हरजीत सिंह, पिहोवा के बलवान सिंह, शाहाबाद के कृष्ण मलिक, पिपली के गुरमीत सिंह, इस्माईलाबाद के चंद्र सिंह और लाडवा के संत कुमार के नाम शामिल हैं।

    कैथल में सीएम फ्लाइंग ने खंगाला राइस मिलों का रिकॉर्ड 

    कैथल में पीआर धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करने वाले राइस मिलर्स की फिर से परेशानी बढ़ेगी। धान की दोबारा भौतिक जांच होगी। सोमवार को सीएम फ्लाइंग ने डीएफएससी कार्यालय में मिलों के रिकार्ड की जांच की। कैथल की मंडियों में हजारों फर्जी गेट पास काटे गए हैं, गेट पास काटने बाहर में कंप्यूटर और नेट का प्रयोग किया गया है।

    आरोप, केस व बढ़ती कानूनी चुनौतियां

    जांच शुरू होने के बाद अब तक लगभग 80 करोड़ रुपये से अधिक के धान घोटाले में छछरौली निवासी दंपती संदीप सिंगला और उनकी पत्नी रीतिका व एक अन्य आरोपित जावेद के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस ने सामूहिक साजिश समेत अन्य संगीन धाराओं को भी केस में जोड़ा है। रिमांड बढ़ने के साथ ही मार्केट कमेटी, हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग समेत कई संस्थाओं और संबंधित कर्मचारियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।