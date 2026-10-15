हरियाणा में यमुनानगर की रायपुर कॉलोनी में 54 लाख से अधिक की लागत से बनेगी सड़क, मेयर ने किया शिलान्यास

जागरण संवाददाता. यमुनानगर। नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की रायपुर कालोनी में 54.78 लाख रुपये की लागत से सड़क बनाई जाएगी। सड़क इस्लाम की दुकान से श्मशान घाट तक बनेगी। वीरवार को मेयर सुमन बहमनी और भाजपा नेता नेपाल राणा ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

सड़क बनने से क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुगम होगा और श्मशान घाट तक पहुंचने का रास्ता बेहतर होगा। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जा रहे हैं। नगर निगम का प्रयास है कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलें और सड़कों सहित जरूरी ढांचागत सुविधाएं मजबूत हों। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा और वार्डों की जरूरतों के अनुसार सड़क, निकासी तथा अन्य बुनियादी समस्याएं दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है।