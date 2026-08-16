 रुपये डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़, यमुनानगर में 2 महिलाओं समेत 5 पर FIR

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। रुपये डबल कराने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड हुआ है। छछरौली थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई छछरौली निवासी राजकुमार उर्फ राजू की शिकायत पर हुई।

राजू ने बताया कि उनकी एक रिश्तेदार के साथ जुलाई 2025 में गांव गधौला निवासी पूजा, सोनू, जगाधरी निवासी डिंपल, कुरुक्षेत्र निवासी मोंटी व शाहाबाद निवासी मनजीत घर पर आए। निवेश पर रुपये डबल करके देने की बात कही। उनकी बातों में आकर परिवार के सदस्य सलोनी, प्रकाशो देवी, सुदेश रानी, शमीम, आसू व शैली ने 7200-7200 रुपये निवेश कर दिए। आरोपितों ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही यह राशि कई गुना होकर खाते में आएगी। आरोपितों ने आधार कार्ड व कुछ अन्य दस्तावेज भी लिए थे। कुछ समय बाद आशु व व शैली के खाते में 800-800 रुपये लिए और सुदेश के खाते के 400 रुपये आए। इसके बाद फिर से आरोपित घर पर आए।