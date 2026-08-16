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 रुपये डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंड़ाफोड़, यमुनानगर में 2 महिलाओं समेत 5 पर FIR

By Avneesh Kumar Edited By: Sohan Lal
Updated: Sun, 16 Aug 2026 03:11 PM (IST)

यमुनानगर में रुपये डबल करने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने दो महिलाओं सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आरोपितों ने और अधिक निवेश करने का दबाव बनाया और कर ली ठगी। (सांकेतिक फोटो)

आरोपितों ने और अधिक निवेश करने का दबाव बनाया और कर ली ठगी। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1.  आधार कार्ड व कुछ अन्य दस्तावेज भी लिए।

  2. शिकायतकर्ता और उनके परिवार के लोगों को ठगा।

  3. छछरौली थाना पुलिस ने की एफआईआर, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। रुपये डबल कराने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड हुआ है। छछरौली थाना पुलिस ने दो महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई छछरौली निवासी राजकुमार उर्फ राजू की शिकायत पर हुई।

राजू ने बताया कि उनकी एक रिश्तेदार के साथ जुलाई 2025 में गांव गधौला निवासी पूजा, सोनू, जगाधरी निवासी डिंपल, कुरुक्षेत्र निवासी मोंटी व शाहाबाद निवासी मनजीत घर पर आए। निवेश पर रुपये डबल करके देने की बात कही।

उनकी बातों में आकर परिवार के सदस्य सलोनी, प्रकाशो देवी, सुदेश रानी, शमीम, आसू व शैली ने 7200-7200 रुपये निवेश कर दिए। आरोपितों ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही यह राशि कई गुना होकर खाते में आएगी।

आरोपितों ने आधार कार्ड व कुछ अन्य दस्तावेज भी लिए थे। कुछ समय बाद आशु व व शैली के खाते में 800-800 रुपये लिए और सुदेश के खाते के 400 रुपये आए। इसके बाद फिर से आरोपित घर पर आए।

आरोपितों ने और अधिक निवेश करने का दबाव बनाया। इसके बाद घरवालों के जेवरात बैंक में गिरवी एक लाख 26 हजार रुपये दिए। इसमें से लगभग 14-14 हजार रुपये खाते में आए।

बाद में मीटिंग का लालच देकर पांच हजार रुपये भी लिए। इस मीटिंग से कुछ वापस नहीं मिला। बाद में रुपये आने बंद हो गए। इस बारे में अपने स्तर पर पता किया तो जानकारी मिली कि आरोपितों का गिरोह है। वह इसी तरह से लोगों से रुपये ठगते हैं। जब इस ठगी का पता लगा तो माता की तबीयत खराब हो गई।