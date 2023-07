Yamunanagar Crime News: चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर चलाई गोली, एक घायल; सुबह चार बजे हुई वारदात

Yamunanagar News हरियाणा के यमुनानगर में चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर गोली चला दी। अब चोरी कर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने गए एक ग्रामीण को गोली मार दी गई। उसकी हालत गंभीर है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात अलसुबह करीब चार बजे हुई। बढ़ती चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोग भी दहशत में है।

चोरी कर भाग रहे बदमाशों ने ग्रामीणों पर चलाई गोली, एक घायल; सुबह चार बजे हुई वारदात

Your browser does not support the audio element.

यमुनानगर, जागरण संवाददाता: जठलाना थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौंसले बुलंद है। अभी हाल ही में दो जगहों पर हवाई फायर किए गए। अब चोरी कर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने गए एक ग्रामीण को गोली मार दी गई। उसकी हालत गंभीर है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वारदात अलसुबह करीब चार बजे हुई। जठलाना की मल्लाह माजरी निवासी नौशाद की सुबह करीब चार बजे आंख खुल गई। तभी उसने देखा कि दो बाइक सवार बदमाश ट्रैक्टर की बैटरी चोरी कर भाग रहे हैं। उसके कुर्ते की जेब से दस हजार रुपये व पास में सो रहे तालिम का मोबाइल भी चोरी किया गया था। इन बदमाशों को भागते देख नौशाद ने अपने साले असलम व तालिम के साथ बाइक पर पीछा करना शुरू कर दिया। नाहरपुर के पास घेरा बदमाशों को नौशाद, असलम व तालिम ने बदमाशों को गांव नाहरपुर के पास घेर लिया। लाठी से बदमाशों पर वार किया तो वह बाइक सहित नीचे गिर गई। बैटरी भी उनके हाथ से छूटकर गिर गई। जैसे ही वह बदमाशों को पकड़ने लगे। उनमें से एक ने फायर कर दिए। दो राउंड फायर किए। एक गोली असलम के पेट में जाकर लगी। जबकि एक गोली नौशाद को छूकर निकल गई। इतने में बदमाश वहां से भाग निकले। जठलाना थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि सुबह की घटना है। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आगे जांच की जा रही है। बढ़ रही चोरी की वारदात जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। ट्यूवबैलों से मोटर चोरी की जा रही है। घरों व बाड़े में खड़े ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी की जा रही है। हर रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं। इसके बावजूद पुलिस वारदातों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। बढ़ती चोरी की घटनाओं से क्षेत्र के लोग भी दहशत में है।

Edited By: Himani Sharma