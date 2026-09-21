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'गेट खोलते ही महिला पर छोड़े 6 कुत्ते', काटकर किया गंभीर रूप से घायल; पति-पत्नी पर FIR

By Avneesh Kumar Edited By: Hema Devi
Published: Mon, 21 Sep 2026 03:44 PM (IST)

यमुनानगर के मंडौली गांव में घर के बाहर खुले छोड़े गए पालतू कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर उसे ...और पढ़ें

पालतू कुत्तों ने गली से जा रही महिला पर हमला कर किया घायल।

पालतू कुत्तों ने गली से जा रही महिला पर हमला कर किया घायल।

HighLights

  1. मंडौली गांव में खुले छोड़े गए कुत्तों ने महिला पर हमला किया

  2. हमले में महिला को कई जगह से काटकर गंभीर रूप से जख्मी किया

  3. पुलिस ने कुत्ता मालिक संजय और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मंडौली में घर के बाहर बेखौफ घूम रहे पालतू कुत्तों के आतंक से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का उपचार चल रहा है।

पुलिस ने शिकायत पर कुत्ता पालक संजय और उसकी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में मंडौली निवासी शहीदा ने बताया कि गांव में संजय और उसकी पत्नी शैली ने अपने घर पर पांच-छह कुत्ते पाल रखे हैं।

आरोप है कि यह कुत्ते अक्सर गली से आने-जाने वाले लोगों के पीछे पड़ते हैं। पहले भी इन कुत्तों के काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों की ओर से कुत्तों को बांधकर रखने के लिए कहे जाने के बावजूद आरोपितों ने उन्हें खुला रखा।

आरोपितों के पास कुत्ता पालने के लिए कोई अनुमति भी नहीं है। 18 सितंबर की रात को गांव में ही दुकान पर सब्जियां लेने के लिए गई थी।

आरोप है कि संजय और शैली ने उसे देखकर अपने घर का गेट खोला और अपने कुत्तों को उसकी ओर छोड़ दिया। कुत्तों के हमले से वह घायल हो गई। किसी तरह से आसपास के लोगों ने उसे बचाया।

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