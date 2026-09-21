'गेट खोलते ही महिला पर छोड़े 6 कुत्ते', काटकर किया गंभीर रूप से घायल; पति-पत्नी पर FIR

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मंडौली में घर के बाहर बेखौफ घूम रहे पालतू कुत्तों के आतंक से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का उपचार चल रहा है।

पुलिस ने शिकायत पर कुत्ता पालक संजय और उसकी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में मंडौली निवासी शहीदा ने बताया कि गांव में संजय और उसकी पत्नी शैली ने अपने घर पर पांच-छह कुत्ते पाल रखे हैं।