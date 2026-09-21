'गेट खोलते ही महिला पर छोड़े 6 कुत्ते', काटकर किया गंभीर रूप से घायल; पति-पत्नी पर FIR
यमुनानगर के मंडौली गांव में घर के बाहर खुले छोड़े गए पालतू कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर उसे ...और पढ़ें
HighLights
मंडौली गांव में खुले छोड़े गए कुत्तों ने महिला पर हमला किया
हमले में महिला को कई जगह से काटकर गंभीर रूप से जख्मी किया
पुलिस ने कुत्ता मालिक संजय और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मंडौली में घर के बाहर बेखौफ घूम रहे पालतू कुत्तों के आतंक से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का उपचार चल रहा है।
पुलिस ने शिकायत पर कुत्ता पालक संजय और उसकी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में मंडौली निवासी शहीदा ने बताया कि गांव में संजय और उसकी पत्नी शैली ने अपने घर पर पांच-छह कुत्ते पाल रखे हैं।
आरोप है कि यह कुत्ते अक्सर गली से आने-जाने वाले लोगों के पीछे पड़ते हैं। पहले भी इन कुत्तों के काटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों की ओर से कुत्तों को बांधकर रखने के लिए कहे जाने के बावजूद आरोपितों ने उन्हें खुला रखा।
आरोपितों के पास कुत्ता पालने के लिए कोई अनुमति भी नहीं है। 18 सितंबर की रात को गांव में ही दुकान पर सब्जियां लेने के लिए गई थी।
आरोप है कि संजय और शैली ने उसे देखकर अपने घर का गेट खोला और अपने कुत्तों को उसकी ओर छोड़ दिया। कुत्तों के हमले से वह घायल हो गई। किसी तरह से आसपास के लोगों ने उसे बचाया।
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