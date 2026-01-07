Haryana News: यमुनानगर में ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का झांसा देकर युवक से दस लाख रुपये की ठगी
राजेश कुमार को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी में निवेश के नाम पर 10 लाख रुपये का चूना लगाया गया। मुंबई के अनिरुद्ध दलवी ने 150 दिनों में तीन गुना रिटर्न का ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, व्यासपुर। गांव संधाए निवासी राजेश कुमार को आनलाइन कंपनी में निवेश कराने के नाम पर ठग लिया गया। उनसे दस लाख रुपये ठगे गए। उससे मुंबई निवासी अनिरुद्ध दलवी ने ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराया। जिसमें तीन गुणा रिटर्न देने का झांसा दिया। बाद में कंपनी का साफ्टवेयर बंद हो गया। व्यासपुर थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में राजेश कुमार ने बताया कि अक्टूबर 2024 में उसकी मुलाकात महाराष्ट्र के मुंबई निवासी अनिरुद्ध दलवी से पंजाब के डेरा बस्सी में हुई थी। आरोपित ने अपनी ए स्कवायर वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी के बारे में बताया। कंपनी की स्कीम बताते हुए दावा किया था कि यदि वह उसकी कंपनी में निवेश करता है तो उसे 150 दिनों में तीन गुणा रिटर्न मिलेगा।
आरोपितों की बातों में आकर कंपनी में निवेश करना शुरू कर दिया। अलग-अलग कर दस लाख दो हजार रुपये कंपनी में निवेश कर दिए। फरवरी 2025 के आखिरी सप्ताह में कंपनी का साफ्टवेयर बंद हाे गया। जब आरोपित इस बारे में संपर्क किया तो वहद साफ्टवेयर में दिक्कत होने की बात कहकर टालता रहा। काफी समय बीतने के बाद भी जब साफ्टवेयर नहीं चला तो आरोपित से रुपये वापस मांगे। जिस पर वह धमकी देने लगा।
