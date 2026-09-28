यमुनानगर में सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर थाना क्षेत्र में फेरूवाला पुलिया के पास सड़क दुर्घटना हो गई। इसमें गांव फेरूवाला के 50 वर्षीय रणधीर सिंह की मौत हो गई। वह किसी काम से बाहर आए हुए थे। वहां से गांव में लौट रहे थे। जब पुलिया के पास पहुंचे। तभी किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। व्यासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मकान से 3.70 लाख रुपये व जेवरात चोरी छछरौली निवासी अशोक कुमार के मकान से नकदी व जेवरात चोरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि वह 27 सितंबर को किसी काम से बाहर गए थे। जब वापस लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला। अंदर अलमारी से तीन लाख 70 हजार रुपये व जेवरात चोरी किए गए थे।