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यमुनानगर में सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जांच में जुटी पुलिस

By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 06:55 PM (IST)

यमुनानगर में फेरूवाला पुलिया के पास एक सड़क दुर्घटना में 50 वर्षीय रणधीर सिंह की मौत हो गई। इसके अलावा, ...और पढ़ें

यमुनानगर में सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सांकेतिक फोटो

यमुनानगर में सड़क हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. फेरूवाला पुलिया के पास वाहन की टक्कर से रणधीर सिंह की मौत।

  2. छछरौली में मकान से 3.70 लाख रुपये और जेवरात चोरी हुए।

  3. विशाल नगर में पर्स चोरी, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने का प्रयास।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर थाना क्षेत्र में फेरूवाला पुलिया के पास सड़क दुर्घटना हो गई। इसमें गांव फेरूवाला के 50 वर्षीय रणधीर सिंह की मौत हो गई। वह किसी काम से बाहर आए हुए थे। वहां से गांव में लौट रहे थे। जब पुलिया के पास पहुंचे। तभी किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। व्यासपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मकान से 3.70 लाख रुपये व जेवरात चोरी

छछरौली निवासी अशोक कुमार के मकान से नकदी व जेवरात चोरी कर ली गई। उन्होंने बताया कि वह 27 सितंबर को किसी काम से बाहर गए थे। जब वापस लौटे तो मकान का ताला टूटा मिला। अंदर अलमारी से तीन लाख 70 हजार रुपये व जेवरात चोरी किए गए थे।

छछरौली थाना पुलिस ने शिकायत पर मौका मुआयना कर केस दर्ज किया। वहीं एक अन्य मामले में विशाल नगर निवासी सुनील कुमार का पर्स चोरी हो गया। उनके डेबिट कार्ड से रुपये निकालने का प्रयास किया गया। मोबाइल पर आए मैसेज से पता लगा। पुलिस ने केस दर्ज किया।