यमुनानगर में प्लाइवुड फैक्ट्री में ट्राली से गिरने से घायल अधेड़ की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
जोडियो स्थित प्लाईवुड कारखाने में काम करते समय ट्रॉली से गिरने के बाद 58 वर्षीय केहर सिंह की यमुनानगर में मृत्यु हो गई। उन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जोडियो स्थित प्लाइवुड फैक्ट्री में कार्य करते समय ट्राली से गिरने से घायल अधेड़ की वीरवार को मौत हो गई। उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दी गई थी। इस बीच हालत बिगड़ने पर अधेड़ को दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया।
जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव को अपने साथ ले गए। गांव गधौली निवासी पंकज ने बताया कि उसके पिता 58 वर्षीय केहर सिंह जोडियो में प्लाइवुड फैक्ट्री में कार्य करते थे। मंगलवार को उसके पिता ट्रैक्टर-ट्राली पर प्लाई लेकर जाते हुए गिर गए थे।
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी टांग में भी फ्रेक्चर हुआ। पिता को अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां उनकी टांग में प्लास्टर हुआ। जिसके बाद छुट्टी दे दी। इसके बाद से वह घर पर थे। वीरवार को पिता की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
