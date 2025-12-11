यमुनानगर में प्लाइवुड फैक्ट्री में ट्राली से गिरने से घायल अधेड़ की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जोडियो स्थित प्लाइवुड फैक्ट्री में कार्य करते समय ट्राली से गिरने से घायल अधेड़ की वीरवार को मौत हो गई। उन्हें इलाज के बाद छुट्टी दी गई थी। इस बीच हालत बिगड़ने पर अधेड़ को दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया।

जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव को अपने साथ ले गए। गांव गधौली निवासी पंकज ने बताया कि उसके पिता 58 वर्षीय केहर सिंह जोडियो में प्लाइवुड फैक्ट्री में कार्य करते थे। मंगलवार को उसके पिता ट्रैक्टर-ट्राली पर प्लाई लेकर जाते हुए गिर गए थे।