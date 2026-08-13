हरियाणा: यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से आफत, शहर में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर

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कैंप, सिटी सेंटर और प्यारा चौक में कचरा उठाने को लेकर हुआ विवाद, शहर में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर



जागरण संवाददाता. यमुनानगर : नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच डंपिंग प्वाइंटों से कचरा उठाने को लेकर निगम सफाई कर्मचारियों और डोर-टू-डोर कचरा उठान का कार्य कर रही एजेंसी के कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। वीरवार को कैंप, सिटी सेंटर और प्यारा चौक समेत कई प्वाइंटों पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। एजेंसी कर्मचारी कचरा उठाने के लिए वाहन लेकर पहुंचे तो निगम सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इससे कुछ स्थानों पर झगड़े की स्थिति पैदा हो गई। हड़ताल के कारण पहले ही प्रभावित सफाई व्यवस्था के बीच अब कचरा उठान को लेकर विवाद ने निगम प्रशासन की परेशानी और बढ़ा दी है। शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं।



एजेंसी के कर्मचारियों पर दबाव

मांगों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने 15 अगस्त तक हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के कारण बाजारों, मुख्य सड़कों, गली-मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। वहीं, डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली एजेंसी के कर्मचारी डंपिंग प्वाइंटों से कचरा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। निगम सफाई कर्मचारी एजेंसी के कर्मचारियों पर भी हड़ताल में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर वीरवार को कई स्थानों पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ। एजेंसी कर्मचारियों के सामने एक ओर कचरा उठाने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर विरोध के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है।



बाजारों में दुकानों के सामने कचरे के ढेर

सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से शहर के प्रमुख बाजारों में कचरा जमा हो गया है। जगाधरी रोड बाजार, रादौर रोड बाजार, न्यू मार्केट, मीरा बाजार और वर्कशाप रोड समेत कई बाजारों में दुकानों के सामने कचरे के ढेर लगे हैं। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भी कचरा बिखरा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उधर, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यदि सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो 15 अगस्त के बाद हड़ताल आगे बढ़ने की आशंका है। ऐसे में कचरा उठान को लेकर मौजूदा स्थिति और गंभीर हो सकती है तथा शहरवासियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।