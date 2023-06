फिल्मी अंदाज में कार सवार दो गुटों के बीच फायरिंग, खोखे पर चाय पी रहे शख्स को लगी गोली; हिरासत में कई युवक

यमुनानगर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को कार सवार दो गुटों के बीच फायरिंग हुई। कई राउंड फायर किए गए। दोनों गुटों की कार की स्पीड भी 100 के पास थी। फायरिंग में खोखे पर चार पी रहा एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस ने मामले में कई युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

फिल्मी अंदाज में कार सवार दो गुटों के बीच फायरिंग, खोखे पर चाय पी रहे शख्स को लगी गोली

बिलासपुर, संवाद सहयोगी। बिलासपुर थाना क्षेत्र में लेदी रोड पर सरेआम गुंडागर्दी देख लोगों में दहशत फैल गई। ऑल्टो कार सवार युवकों ने स्विफ्ट कार सवारों पर फायरिंग कर दी। जिससे बचकर चालक ने स्विफ्ट कार दौड़ा ली। ऑल्टो सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और मलिकपुर बांगर के पास ओवरटेक कर फायर करना शुरू कर दिया। इस दौरान ही अड्डे पर चाय पी रहे नेपाली नौकर गांधी रावत को भी एक गोली कमर में लगी और पेट से निकल गई। वह घायल होकर गिर पड़ा। जिसे लोगों ने अस्पताल में दाखिल कराया। वहीं पुलिस फायरिंग की सूचना मिलते ही घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी और ऑल्टो कार सवारों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद कार कपालमोचन चौराही रोड पर पेड़ से टकराकर खेतों में पलट गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घेराबंदी कर कई युवकों को पकड़ लिया है। पुलिस के साथ-साथ सीआईए की टीमें भी जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि चोली निवासी मनप्रीत अपने-अपने दोस्त रिशू, रिंकू व हर्ष के साथ स्विफ्ट कार में बिलासपुर की ओर आ रहे थे। जब वह मलिकपुर बांगर के पास ब्रेकर पर पहुंचे। तभी पीछे से ऑल्टो कार सवार ने उन्हें ओवरटेक किया। जैसे ही ऑल्टो कार आगे निकली। उसमें से कार सवार युवकों ने मनप्रीत की कार पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। ऑल्टो कार में शुभम, नीतेश, सिमरप्रीत व एक अन्य युवक था। इन आरोपितों के साथ मनप्रीत व उसके दोस्तों का कुछ समय पहले खानूवाला के मोड पर झगड़ा हो गया था। हालांकि उसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। इसके बावजूद शुभम व नीतेश रंजिश रखे हुए थे। इसी रंजिश में मंगलवार की शाम को आरोपितों ने मनप्रीत व उसके दोस्तों को घेर लिया। उन पर फायरिंग की। काफी स्पीड पर थी दोनों कारें फायरिंग कर रहे आरोपितों से बचने के लिए मनप्रीत ने अपनी कार दौड़ा ली। उसके पीछे ऑल्टो में सवार आरोपित लग गए। यह फायरिंग करते रहे। इस दौरान ही अड्डा पर चाय पी रहे नेपाली नौकर गांधी रावत की पीठ में गोली लग गई। वह मलिकपुर बांगर में ही बिट्टू राणा के यहां लेबर के लिए आया था। वहीं फायरिंग से आसपास के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस को पीछा करते देख ऑल्टो कार चौराही मोड से लिंक रोड पर चढ़ते हुए पेड़ से टकराकर पलट गई। तीन युवक भाग निकले, एक फंस गया कार में ऑल्टो कार कई बार पलटते हुए खेतों में जा गिरी। जिसमें एक युवक फंस गया। जबकि उसके तीन साथी किसी तरह से निकलकर खेतों में छिप गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिससे स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीण एकत्र हुए और कार में फंसे युवक को बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस व ग्रामीणों ने खेत की घेराबंदी की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई और युवकों की हिरासत में लिया है। यह सभी युवक नशे में थे। इनकी उम्र भी 20 से 22 वर्ष के बीच है। पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। वहीं इस घटना का पता लगते ही क्राइम यूनिट भी घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना में जिस नौकर गांधी रावत को गोली लगी। उसे पहले बिलासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उसकी पीठ में गोली लगी है। यहां से उसे रेफर किया गया है। बिलासपुर थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर गई थी। मामले की जांच की जा रही है।

