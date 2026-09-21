Youtube से सीख शुरू की ड्रैगन फ्रूट की खेती, यमुनानगर में खेती कर मालामाल हो रहे किसान

संजीव कांबोज, यमुनानगर। परंपरागत फसलों के बीच अब ड्रैगन फ्रूट भी अपनी जगह बना रहा है। बाजार में अच्छी मांग और 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक मिल रहे भाव ने किसानों का इस विदेशी फल की खेती की ओर रुझान बढ़ा दिया है।

खास बात यह है कि दूसरी कई फसलों की तरह बार-बार रोपाई की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पौधे स्थापित होने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन लिया जा सकता है। जिले में कई किसान पहले ही इसकी खेती से जुड़ चुके हैं। कुछ किसान अब इसकी रोपाई की तैयारी में हैं।

चंडीगढ़ तक पहुंच रही उपज ड्रैगन फ्रूट की मांग स्थानीय बाजार के साथ बड़े शहरों में भी बनी हुई है। अकालगढ़ के किसान संदीप कांबोज ने आधे एकड़ में इसकी खेती शुरू की है। उन्होंने बताया कि खेत में फ्रूटिंग अच्छी हो रही है और बाजार में भी भाव संतोषजनक मिल रहा है।

उनके अनुसार पौधों में फल-फूल लगातार आते रहते हैं। लेकिन जुलाई से नवंबर तक पीक सीजन रहता है। चंडीगढ़ के साथ स्थानीय बाजार में भी ड्रैगन फ्रूट की अच्छी मांग है। यूट्यूब पर वीडियो देखकर शुरू की खेती गांव काठवाला के किसान हाकम राठी ने करीब दो साल पहले आधे एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। उन्होंने खेती से जुड़ी जानकारी यूट्यूब पर वीडियो देखकर हासिल की और इसके बाद इसे अपने खेत में आजमाने का फैसला किया।

अब पौधों में फल आना शुरू हो गया है। हाकम का कहना है कि फसल अच्छी है और बाजार में मांग को देखते हुए इससे अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दूसरे किसानों को देखकर चुना नया रास्ता दामला के किसान अनेज कांबोज ने बताया कि दूसरे किसानों से प्रेरित होकर उन्होंने भी रोपाई का फैसला लिया। इन दिनों उनके खेत में पौधों की रोपाई चल रही है। उनके मुताबिक ड्रैगन फ्रूट में पैदावार और भाव दोनों ही इसकी किस्म पर निर्भर करते हैं। इसकी कई किस्में हैं और अच्छी किस्म का चयन उत्पादन पर सीधा असर डाल सकता है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले किस्म का चयन और तकनीकी जानकारी महत्वपूर्ण है।