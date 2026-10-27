यमुनानगर में मोबाइल हैक कर लाखों की साइबर ठगी, लिंक पर क्लिक करना पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इस समय में मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाले लिंक के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। इसी तरह के दो नए मामले साइबर क्राइम थाना में दर्ज हुए हैं।

सावनपुरी कालोनी निवासी राहुल के मोबाइल पर अनजान नंबर से लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक किया तो मोबाइल हैक हो गया। थोड़ी देर बाद जब मोबाइल ओपन किया तो उसके पास खाते से रुपये कटने के मैसेज आए। अलग-अलग कर एक लाख 19 हजार रुपये साफ हो गए थे।