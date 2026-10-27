यमुनानगर में मोबाइल हैक कर लाखों की साइबर ठगी, लिंक पर क्लिक करना पड़ा भारी
यमुनानगर में मोबाइल हैकिंग के जरिए साइबर ठगी के दो नए मामले सामने आए हैं।
HighLights
अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल हैक
राहुल और कल्पना से कुल पांच लाख की ठगी
साइबर क्राइम थाना में दो नए मामले दर्ज
जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। इस समय में मोबाइल पर अनजान नंबर से आने वाले लिंक के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। इसी तरह के दो नए मामले साइबर क्राइम थाना में दर्ज हुए हैं।
सावनपुरी कालोनी निवासी राहुल के मोबाइल पर अनजान नंबर से लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक किया तो मोबाइल हैक हो गया। थोड़ी देर बाद जब मोबाइल ओपन किया तो उसके पास खाते से रुपये कटने के मैसेज आए। अलग-अलग कर एक लाख 19 हजार रुपये साफ हो गए थे।
वहीं जय सिटी निवासी कल्पना के साथ भी इसी तरह से साइबर ठगी हुई। उनके मोबाइल पर 25 अक्टूबर को लिंक आया। इस लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया। उसके खाते से तीन लाख 87 हजार रुपये साफ हो गए।