यमुनानगर में साइबर ठगों ने लिंक भेजकर साढ़े तीन लाख रुपये उड़ाए, दो मामले दर्ज

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साइबर ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस समय में मोबाइल पर लिंक भेजकर लोगों को ठगा जा रहा है। पुलिस की ओर से ठगी से बचाव को एडवाइजरी जारी की जा रही है। इसके बावजूद लोग फंस रहे हैं। इसी तरह की ठगी के दो और मामले साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दर्ज किए हैं।

पांसरा निवासी अंकित कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। उनके मोबाइल पर लिंक आया। जिसे ओपन करते ही इनक्वाइन एप पे एप डाउनलोड हुआ। जिसके बाद निवेश से संबंधित योजनाएं बताई जाने लगी। जिससे झांसे में आकर ढाई लाख रुपये का निवेश कर दिया।