Yamunanagar News: केस वापस न लेने की रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, रॉड और गंडासी से किए वार; 13 पर FIR दर्ज

यमुनानगर में केस वापस न लेने की रंजिश में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। 13 लोगों पर युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक पर लोहे की रॉड और गंडासी से कई बार वार किए गए। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

केस वापस न लेने की रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, रॉड और गंडासी से किए वार

Your browser does not support the audio element.

यमुनानगर, जागरण संवाददाता। केस वापस न लेने की रंजिश में आजादनगर की गली नंबर नौ निवासी उमित गुप्ता पर कुछ युवकों ने रॉड, गंडासी से हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले उसे कार आगे अड़ाकर रोका। विरोध करने पर मारपीट की। बाद में जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। शहर यमुनानगर थाना पुलिस ने उसके बयान पर 13 आरोपितों के खिलाफ के दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार, उमित गुप्ता कैटरिंग का काम करता है। गत वर्ष तीर्थ नगर निवासी पंकज बाबा ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी। जिसमें पुलिस ने आरोपितों पर केस दर्ज किया था। अब आरोपित उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर वह रंजिश रखे हुए थे। बाइक के आगे रोकी कार रात को वह आजादनगर चौक स्थित अंडों की दुकान पर गया था। वहां से वापस लौटते हुए जब वह महादेव करियाणा स्टोर के पास पहुंचा तो तीर्थ नगर निवासी पंकज बाबा व आजादनगर गली नंबर दो निवासी रजत ने उसकी बाइक के आगे अपनी सफारी कार अड़ाकर रोक लिया। केस में फैसले का बनाया दबाव आरोपित उस पर केस में फैसले का दबाव बनाने लगा। वह उन्हें मना कर निकलते लगा। तभी वैगनार व सफारी कार उसके पास आकर रुकी। उनमें से आजादनगर गली नंबर चार निवासी शुभम, तीर्थ नगर निवासी विशाल, चिट्टा मंदिर निवासी शाहरूख, गली नंबर एक निवासी अजय उर्फ कालू, अंकुश बिंद्रा, शुभम बिंद्रा, चिट्टा मंदिर निवासी अनमोल वर्मा, राहुल वधवा, पेपर मिल 200 क्वार्टर निवासी राहुल उर्फ दबड़ा, ससौली निवासी पवित्र वधवा, शादीपुर निवासी गोल्डी, आजाद नगर निवासी रामपाल, धीरज उतरे। आरोपितों के हाथों में राड, कुल्हाड़ी, पाइप, गंडासी थे। आते ही आरोपितों ने उमित गुप्ता को घेरकर हमला बोल दिया। जिसमें वह घायल हो गया। इस दौरान आरोपित उसकी चेन भी छीनकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Rajat Mourya