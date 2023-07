Yamunanagar हरियाणा के यमुनानगर में हेरोइन के साथ दो चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 21 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ में पता लगा कि दोनों आरोपित हमीदा से ही एक तस्कर से हेरोइन खरीदकर आगे सप्लाई करती हैं। पुलिस उसकी भी तलाश में है। दोनों लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर रही थी।

यमुनानगर, जागरण संवाददाता: हरियाणा स्टेट एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने हेरोइन तस्करी के आरोप में दो युवतियों हमीदा निवासी सोनम व सोनाली को गिरफ्तार किया है। दोनों युवतियां चचेरी बहन हैं। उनसे 21 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पूछताछ में पता लगा कि दोनों आरोपित हमीदा से ही एक तस्कर से हेरोइन खरीदकर आगे सप्लाई करती हैं। पुलिस उसकी भी तलाश में है। दोनों को पकड़ने के लिए की गई टीम गठित ब्यूरो के इंचार्ज राजेश देसवाल ने बताया कि काफी समय से सूचना मिल रही थी कि सोनम व सोनाली हेरोइन की तस्करी करती हैं। इस सूचना पर दोनों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। सब इंस्पेक्टर राजकुमार, महबूब अली, एएसआई पवन कुमार, अशोक व महिला पुलिसकर्मी मीनाक्षी की टीम ने दोनों को हमीदा के पास से पकड़ा। वह एक्टिवा पर थीं। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट कृषि विभाग के एसडीओ राकेश कुमार को बुलाया गया। उनकी उपस्थिति में दोनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से हेरोइन बरामद हुई। यह हेरोइन करीब एक लाख रुपये की है। दोनों लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी कर रही थी। पहली बार वह पकड़ी गई हैं। मादक पदार्थ बेचने के आरोप में नाइजीरियन महिला गिरफ्तार फरीदाबाद, जागरण संवाददाता: कोतवाली थाना पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने के आरोप में एक नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना पुलिस के मुख्य सिपाही विष्णु कुमार, संदीप, योगेश को सूचना मिली कि एक नाइजीरियन महिला जुने बेरिल मादक पदार्थ बेचती है। वह तुगलकाबाद दिल्ली में रहती है। मादक पदार्थ गांजा लेकर मेट्रो मोड़ से लोहा मंडी की तरफ लायंस क्लब के पास आएगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देखकर भागने लगी महिला कुछ देर बाद एक महिला को देखा। उसके पास बैग था। पुलिस को देखकर भागने लगी। पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। पूछताछ पर उसने अपना नाम जुने बेरिल निवासी तुगलकाबाद, दिल्ली बताया। पुलिस ने उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। उसके खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस टीम उससे पूछताछ कर रही है।

