यमुनानगर में कार की टक्कर से साइकिल सवार पिता की मौत, बेटा घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जगाधरी में समता योग आश्रम के सामने गति से आ रही कार ने साइकिल सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के गांव देवरा निवासी 50 वर्षीय लाल बहादुर की मौत हो गई, जबकि उनका 19 वर्षीय बेटा मनोज कुमार घायल हो गया। लाल बहादुर पांच बच्चों के पिता थे। चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

मनोज और उनके पिता जगाधरी स्थित भगत टिंबर प्लाईवुड में काम करते थे। पिता वहां करीब एक साल से काम कर रहे थे, जबकि मनोज तीन महीने पहले गांव से उनके पास काम करने आया था। दोनों गंगा नगर कालोनी में किराये के कमरे में रहते थे। मंगलवार की रात काम खत्म कर दोनों साइकिल से कमरे पर लौट रहे थे। साइकिल लाल बहादुर चला रहे थे और मनोज पीछे बैठा था।