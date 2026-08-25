हरियाणा वालों की बल्ले-बल्ले, यमुनानगर में 64 कच्ची कॉलोनियां होंगी रेगुलर

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने वर्ष 1996 में तकनीकी त्रुटि के कारण अनअप्रूव्ड श्रेणी में रह गई 76 कॉलोनियों के नियमितीकरण और सीमा निर्धारण को लेकर अधिकारियों की बैठक की।

इसमें निगम के सभी सहायक नगर योजनाकार, भवन निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने 64 कॉलोनियों की सीमा निर्धारण के लिए किए जा रहे सर्वे की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आयुक्त ने बताया कि वर्ष 1996 की अधिसूचना के तहत यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में कुल 76 कॉलोनियां थीं, जिनमें से 54 जगाधरी और 22 यमुनानगर क्षेत्र की थीं। इनमें से 12 कॉलोनियां पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। शेष 64 कॉलोनियों को मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया के लिए सरकार की ओर से अंतिम नोटिफिकेशन का इंतजार है।

1966 से पहले के दस्तावेज किए जा रहे एकत्रित कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए उनकी सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं, जिसके लिए विशेष समितियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के दौरान कॉलोनियों की सीमाओं पर बने मकानों के मालिकों से वर्ष 1996 से पहले के दस्तावेज एकत्रित किए जा रहे हैं। कई कॉलोनियों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अन्य में यह जारी है।



आयुक्त महाबीर प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां स्थानीय निवासी सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहां संबंधित पार्षद के सहयोग से सर्वे कार्य पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मकान मालिकों के पास वर्ष 1996 से पहले का कोई दस्तावेज नहीं होगा, उनके मकानों को कॉलोनी की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा।