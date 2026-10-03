यमुनानगर में ट्रक की टक्कर से 12वीं के छात्र की मौत, चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। दामला के समीप वीरवार शाम सड़क हादसे में 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके साथ जा रही चचेरी बहन घायल हो गई। युवती का इलाज पीजीआइ चंडीगढ़ में चल रहा है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। गोलनपुर गांव निवासी सूर्य प्रताप चचेरी बहन काजल के साथ एक्टिवा पर रादौर की ओर जा रहा था।

दोनों के पीछे उनका रिश्तेदार उदय सिंह बाइक से आ रहा था। सरकारी स्कूल दामला से आगे पहुंचने पर पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण दोनों सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान ट्रक सूर्य प्रताप को कुचलता हुआ आगे निकल गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया। स्वजन दोनों को एमएम अस्पताल मुलाना ले गए, जहां उपचार के दौरान सूर्य प्रताप ने दम तोड़ दिया। काजल के दोनों पैरों में गंभीर चोटें होने के कारण उसे पीजीआइ चंडीगढ़ भेज दिया गया।