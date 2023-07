Yamunanagar: हैवानियत की हदें पार, पांच माह से मंदबुद्धि युवती से कर रहा दुष्कर्म; गर्भवती हुई पीड़िता

Yamunanagar Crime यमुनानगर के बूड़िया थाना क्षेत्र के गांव में 21 वर्षीय युवती के साथ पम्मी नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता मंदबुद्धि है। आरोपी ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए युवती के साथ पांच महीने तक दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हुई तो परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।

पांच माह से मंदबुद्धि युवती से कर रहा दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। Yamunanagar Crime News: यमुनानगर से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, बूड़िया थाना क्षेत्र के गांव में 21 वर्षीय युवती के साथ पम्मी नाम के युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता मंदबुद्धि है। आरोपित उसे बहाने से अपने साथ गांव के बाहर ले जाता था। उसके साथ गलत काम करता था। अब युवती का पेट बढ़ने लगा तो परिवार ने जांच कराई। जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। गर्भवती हुई महिला पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पास तीन बच्चे हैं। बड़ी लड़की 21 वर्ष की है जो जन्म से मंदबुद्धि है। उसे अधिक सुध बुध नहीं है। कुछ दिन बेटी के शरीर में बदलाव हो रहा था। उसका पेट अचानक से बढ़ रहा था। जिस पर प्रेग्नेंसी टेस्ट किट से जांच की तो पता लगा कि वह गर्भवती है। इस बारे में बेटी से बातचीत की। पांच माह से गलत काम कर रहा था आरोपित युवती ने इस बारे में स्वजनों को बताया कि पांच माह से गांव का ही पम्मी उसके साथ गलत काम रहा है। वह कई बार घर पर बुलाकर गलत काम कर चुका है। कई बार उसे अपने साथ गांव के बाहर खेतों में लेकर जाता था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बूड़िया थाना प्रभारी भूपेंद्र राणा ने बताया कि मामले में शिकायत मिलते ही केस दर्ज किया गया। आरोपित फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है।

