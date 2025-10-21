बहती यमुना और पॉपुलर के खेतों में धान उगा MSP पर बेच रहे UP के किसान, सख्ती के बाद भी पहुंच रहे मंडी

संजीव कांबोज, यमुनानगर। मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर फर्जी विवरण डालकर राज्य की कई मंडियों में उत्तर प्रदेश का पीआर धान बेचा जा रहा है। यमुनानगर, करनाल और पानीपत में बह रही यमुना नदी और पापुलर के खेतों में धान की फसल दिखा धान को एमएसपी पर बेचा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि फर्जीवाड़े के इस खेल में आढ़ती, कुछेक किसान और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

स्थानीय किसानों का धान समय पर नहीं बिक पा रहा। नमी बता एमएसपी से कम खरीदा जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से उप्र-हरियाणा की सीमाओं पर नाके लगाए गए हैं। इसके उपरांत भी धान मंडियों तक आसानी से पहुंच रहा है। दोनों राज्यों के किसानों को नुकसान रविवार को कलानौर नाके पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा वाहनों को रोककर जांच की गई तो हकीकत सामने आई।

कुछ व्यापारी उप्र से 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदकर फर्जी रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाते हुए हरियाणा की मंडियों में बेच देते हैं। इसका नुकसान दोनों राज्यों के किसानों को हो रहा है। हरियाणा के किसानों को अपना धान बेचने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, जबकि उप्र के किसानों की फसल को 60 प्रतिशत दामों में ही खरीदा जा रहा है। सरकार ने ग्रेड-ए धान का 2389 रुपये प्रति क्विंटल और कामन ग्रेड धान का 2369 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

सीएम को भेजी जा चुकी शिकायत भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामबीर सिंह चौहान ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर धान के फर्जी रजिस्ट्रेशन के कई मामले सामने आ चुके हैं। खुद उनके साथ ऐसा हो चुका है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान उसका किला नंबर पहले ही रजिस्टर्ड मिला था। प्रतापनगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आ चुका है।

यह खेल मिलीभगत से चलता है। यह बड़ा घालमेल है। इसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के दायरे में है। इस तरह के मामलों की जांच गहनता से की जानी चाहिए। धान बहुल्य क्षेत्रों में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यह शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है।

नाकों पर दिखाई नहीं देते कर्मचारी उप्र, बिहार और हिमाचल प्रदेश से हरियाणा की मंडियों में धान की आवक हो रही है। वाहनों पर नजर रखने के लिए विभाग की ओर से सीमाओं पर नाके भी लगाए हैं, लेकिन यहां विभाग के कर्मचारी दिखाई नहीं देते।

भाकियू के डायरेक्टर मनदीप रोडछप्पर व जिलाध्यक्ष संजू गूंदियाना के मुताबिक 100 से अधिक वाहनों को रोका गया है। उनका आरोप है कि डीएफएसी ने किसी भी तरह की कार्रवाई से मना कर दिया। उनके मुताबिक ऐसे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं बनती।

नाकों पर रहती निगरानी: कपिल इस संदर्भ में जब डीएफएसी जतिन मित्तल से बात करनी चाही तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लगातार फोन किए जने के बावजूद उन्होंने काल रिसीव नहीं की। इंस्पेक्टर कपिल कांबोज ने बताया कि उप्र की ओर से धान व चावल से भरे वाहन वापस भेज दिए गए थे। उप्र की ओर से धान न आए, इसके लिए नाके लगाए हुए हैं। यहां नियमित रूप से निगरानी रहती है।

ऐसे होता पोर्टल पर रजिस्टेशन का फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश में पीआर धान खरीद की समुचित व्यवस्था नहीं है। न ही पर्याप्त मंडियां हैं। कुछ बड़े व्यापारी वहां के किसानों से धान खरीद लेते हैं। उसको सीमावर्ती जिलों की मंडियों में बेचा जाता है। जिन खेतों में पापुलर, जमीन में जंगल और यमुना नदी बहती है।

उनके खसरे नंबरों को भी पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है। पटवारी को मौके पर गिरदावरी करनी चाहिए, लेकिन अधिकतर पटवारी मौके पर नहीं जाते। जिस कारण पोर्टल पर फर्जी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। खसरा नंबर, किसान का आधार और बैंक विवरण कई बार अपना भर दिया जाता है तो कई बार ऐसे किसानों से भी संपर्क कर लिया जाता है। इसमें आढ़ती के नजदीकियों की मिलीभगत होती है। इस कारण से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है।