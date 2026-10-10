यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। साढौरा थाना क्षेत्र के गांव सालेहपुर के पास डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव झंडा निवासी 45 वर्षीय राजबीर सिंह के रूप में हुई है।

मृतक के भाई सोहन लाल ने बताया कि उनका भाई शुक्रवार को किसी काम से बाइक से जा रहा था। जब वह गांव सालेहपुर के पास पहुंचा। तभी एक चालक डंपर लेकर लापरवाही से चलाते हुए आया और उसकी बाइक में टक्कर मार दी।