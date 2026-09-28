यमुनानगर में ट्रैक्टर से गिरकर ड्राइवर की मौत, पहिये के नीचे दबने से गई जान

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर थाना क्षेत्र में मलिकपुर बांगर के पास सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर-ट्राली चालक की मौत हो गई। वह अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। जिससे ट्रैक्टर-ट्राली का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव ग्याजुद्दीनपुर निवासी 24 वर्षीय शेखर के रूप में हुई है।

जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि शेखर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता था। वह रविवार की शाम को हिमाचल प्रदेश के कालाआंब से ट्रैक्टर-ट्राली में सामान छोड़कर यमुनानगर की ओर लौट रहा था। जब वह मलिकपुर बांगर के पास अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया।