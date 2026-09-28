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यमुनानगर में ट्रैक्टर से गिरकर ड्राइवर की मौत, पहिये के नीचे दबने से गई जान

By Avneesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 07:13 PM (IST)

यमुनानगर के मलिकपुर बांगर के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक शेखर की मौत हो गई। संतुलन बिगड़ने से ...और पढ़ें

यमुनानगर में ट्रैक्टर से गिरकर ड्राइवर की मौत। सांकेतिक फोटो

यमुनानगर में ट्रैक्टर से गिरकर ड्राइवर की मौत। सांकेतिक फोटो

HighLights

  1. यमुनानगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की सड़क दुर्घटना में मौत।

  2. संतुलन बिगड़ने से नीचे गिरा, ट्रॉली का टायर ऊपर से गुजरा।

  3. मृतक शेखर सहारनपुर का निवासी था, एक साल पहले हुई थी शादी।

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। व्यासपुर थाना क्षेत्र में मलिकपुर बांगर के पास सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर-ट्राली चालक की मौत हो गई। वह अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। जिससे ट्रैक्टर-ट्राली का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव ग्याजुद्दीनपुर निवासी 24 वर्षीय शेखर के रूप में हुई है।

जांच अधिकारी सुनील ने बताया कि शेखर ट्रैक्टर-ट्राली चलाता था। वह रविवार की शाम को हिमाचल प्रदेश के कालाआंब से ट्रैक्टर-ट्राली में सामान छोड़कर यमुनानगर की ओर लौट रहा था। जब वह मलिकपुर बांगर के पास अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया।

वह ट्रैक्टर से उछलकर सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्राली का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घाेषित कर दिया। मृतक की एक साल पहले ही शादी हुई थी।