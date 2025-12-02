Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यमुनानगर के साढौरा में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की SIT ने शुरू की जांच, दोनों पक्षों से जुटाए सबूत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    साढौरा के रत्तुवाला गांव में मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मांगा गया है ताकि जमीन के स्वामित्व का पता चल सके। ढांचे को गिराने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। एसआईटी दोनों पक्षों से सबूत लेकर जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यमुनानगर के साढौरा में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की SIT ने शुरू की जांच (File Photo)


    संवाद सहयोगी, साढौरा। रत्तुवाला गांव में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआइटी ने राजस्व विभाग से रिकार्ड मांगा है। इसके आधार पर जांचा जाएगा कि यह जगह पंचायत की है या फिर वक्फ बोर्ड की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों पक्षों के लोगों को भी बुलाया गया है लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो सकी। डीएसपी रजत गुलिया के नेतृत्व में गठित एसआइटी में व्यासपुर के एसएचओ कुलदीप सिंह, साढौरा के एसएचओ प्रमोद कुमार, एएसआद जुल्फकार व एएसआइ मशरूफ को शामिल किया गया है।

    एसआइटी मुख्यत: विवादित स्थल की मलकीयत के बारे में दोनों पक्षों से प्रमाण लेकर उनकी वास्तविकता की जांच कर रही है। ढांचे को गिराए जाने की जांच भी एसआइटी कर रही है।

    अभी एसआइटी ने राजस्व रिकार्ड लिया है। एसडीएम व्यासपुर जसपाल गिल ने बताया कि पुलिस ने जो रिकार्ड मांगा है, वह उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है।

    शुक्रवार को मिली सूचना 

    ढांचा गिराने पर हो गया था हंगामा शुक्रवार देर शाम को इस ढांचे को गिराए जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग विरोध करने के लिए थाने में पहुंच गए थे।

    रात को ही पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद लोग ढांचा गिराने के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। एसपी कमलदीप गोयल व एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने लोगों को समझाया और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया।

    राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड मांगा

    रत्तुवाला गांव में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआइटी ने राजस्व विभाग से रिकॉर्ड मांगा है। इसके आधार पर जांचा जाएगा कि यह जगह पंचायत की है या फिर वक्फ बोर्ड की है।

    दोनों पक्षों के लोगों को भी बुलाया गया है लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो सकी। डीएसपी रजत गुलिया के नेतृत्व में गठित एसआइटी में व्यासपुर के एसएचओ कुलदीप सिंह, साढौरा के एसएचओ प्रमोद कुमार, एएसआद जुल्फकार व एएसआइ मशरूफ को शामिल किया गया है।

    एसआइटी मुख्यत: विवादित स्थल की मलकीयत के बारे में दोनों पक्षों से प्रमाण लेकर उनकी वास्तविकता की जांच कर रही है। ढांचे को गिराए जाने की जांच भी एसआइटी कर रही है।

    अभी एसआइटी ने राजस्व रिकॉर्ड लिया है। एसडीएम व्यासपुर जसपाल गिल ने बताया कि पुलिस ने जो रिकार्ड मांगा है, वह उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। ढांचा गिराने पर हो गया था हंगामा शुक्रवार देर शाम को इस ढांचे को गिराए जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग विरोध करने के लिए थाने में पहुंच गए थे।

    रात को ही पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद लोग ढांचा गिराने के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। एसपी कमलदीप गोयल व एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने लोगों को समझाया और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया।