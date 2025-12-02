यमुनानगर के साढौरा में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की SIT ने शुरू की जांच, दोनों पक्षों से जुटाए सबूत

संवाद सहयोगी, साढौरा। रत्तुवाला गांव में मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने की एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआइटी ने राजस्व विभाग से रिकार्ड मांगा है। इसके आधार पर जांचा जाएगा कि यह जगह पंचायत की है या फिर वक्फ बोर्ड की है।

दोनों पक्षों के लोगों को भी बुलाया गया है लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो सकी। डीएसपी रजत गुलिया के नेतृत्व में गठित एसआइटी में व्यासपुर के एसएचओ कुलदीप सिंह, साढौरा के एसएचओ प्रमोद कुमार, एएसआद जुल्फकार व एएसआइ मशरूफ को शामिल किया गया है।

एसआइटी मुख्यत: विवादित स्थल की मलकीयत के बारे में दोनों पक्षों से प्रमाण लेकर उनकी वास्तविकता की जांच कर रही है। ढांचे को गिराए जाने की जांच भी एसआइटी कर रही है। अभी एसआइटी ने राजस्व रिकार्ड लिया है। एसडीएम व्यासपुर जसपाल गिल ने बताया कि पुलिस ने जो रिकार्ड मांगा है, वह उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। शुक्रवार को मिली सूचना ढांचा गिराने पर हो गया था हंगामा शुक्रवार देर शाम को इस ढांचे को गिराए जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग विरोध करने के लिए थाने में पहुंच गए थे। रात को ही पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद लोग ढांचा गिराने के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। एसपी कमलदीप गोयल व एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने लोगों को समझाया और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया।

