यमुनानगर: घरों के लिए शुभ माने जाने वाले दुर्लभ कछुए और तोते बेच रही दुकान पर छापा, दुकानदार फरार; लोग देते हैं मोटी रकम

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। जिले में प्रतिबंधित वन्य जीवों और पक्षियों की अवैध बिक्री की सूचना पर वन्य प्राणी विभाग की टीम ने छोटी लाइन स्थित मैसरस गणपति नाम केी दुकान पर छापामारी की। कार्रवाई के दौरान दुकान से दो कछुए और दो तोते बरामद किए गए।

विभाग की टीम को देखकर दुकानदार मौके से फरार हो गया। वन्य प्राणी विभाग ने बरामद किए गए कछुओं और तोतों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वन्य प्राणी निरीक्षक लीलू राम ने बताया कि विभाग को सूचना मिली थी कि छोटी लाइन क्षेत्र में स्थित दुकान पर पशु-पक्षियों की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान वहां से दो कछुए और दो तोते बरामद हुए।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार कछुओं की बिक्री प्रतिबंधित है। वहीं, संरक्षित श्रेणी में आने वाले पक्षियों को भी बिना अनुमति रखना या उनकी खरीद-फरोख्त करना वन्य प्राणी संरक्षण कानून के तहत अपराध है। पशु-पक्षियों की बिक्री की आड़ में पक्षी बेचने का आरोप वन्य प्राणी निरीक्षक ने बताया कि संबंधित दुकानदार पशु-पक्षियों की बिक्री का कार्य करता है। विभाग को आशंका है कि इसी कारोबार की आड़ में प्रतिबंधित पक्षियों की भी बिक्री की जा रही थी।