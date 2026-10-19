हरियाणा के यमुनानगर में धोखाधड़ी का मामला, यूके भेजने का झांसा देकर युवती के परिवार से 17 लाख से अधिक की ठगी

जागरण संवाददाता, यमुनानगर। युवती को उच्च शिक्षा के लिए यूके भेजने का भरोसा देकर 17.50 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप भगवानपुर निवासी रियासत अली और अरूण कुमार पर लगा है।

लगभग दो माह बीतने के बाद भी वीजा नहीं लगा तो आरोपितों से रुपये वापस मांगे। वे टाल मटोल करने लगे। थाना छप्पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।

गांव पंजौरा निवासी निसार मोहम्मद ने शिकायत में बताया कि उनकी स्नातक पास बेटी आगे की पढ़ाई के लिए यूके जाना चाहती थी। जनवरी 2026 में भगवानपुर निवासी रियासत अली से इस संबंध में बातचीत की तो उसने कहा कि वह अपने साथी अरुण कुमार के साथ बच्चों को विदेश भेजने का काम करता है।